Коронавирус в Екатеринбурге: из-за карантина отменяется традиционный субботник против рака

25 Март 2020 2020-03-25T12:17:18+03:00

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Традиционный субботник против рака в Екатеринбурге, который должен был пройти уже 28 марта, временно отменяется из-за карантина, введенного на территории Свердловской области.

- В целях нераспространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения охраны здоровья населения, в Екатеринбурге временно введено ограничение на проведения массовых плановых обследований, в том числе диспансеризации, вакцинации, профилактических осмотров и школ здоровья, - сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики, который и организовывает субботник.

Медики просят горожан ответственно и с пониманием отнестись к таким решениям и соблюдать меры профилактики: исключить контакты в местах массового скопления людей, использовать одноразовую медицинскую маску, чаще мыть и дезинфицировать руки, гаджеты, оргтехнику и поверхности.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все 13 человек сейчас находится под наблюдением медиков в ГКБ №40.

ИСТОЧНИК KP.RU