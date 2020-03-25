2020-03-25T10:53:16+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: закроются ли торговые центры уральской столицы

Правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
На данный момент в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусомНа данный момент в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения из-за вспышки корона вируса. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба завоза и распространения инфекции в стране.

Кроме этого поручено запретить курение кальянов в заведениях.

- Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, - говорится в заявлении на сайте кабмина.

Мы обзвонили крупные торговые центры Екатеринбурга, пока они работают в штатном режиме. Но вполне возможно, что вскоре ситуация изменится.

- Завтра состоится собрание руководства и арендаторов, по итогам которого станет известно, будут ли закрываться какие либо зоны, - отметили в ТРЦ «Мегаполис».

В руководстве ТРЦ «Алатырь» также пояснили, что в случае временного закрытия комплекса информация об этом появится на официальном сайте торгового центра. Аналогичная ситуация обстоит и с ТРЦ «Гринвич».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне массово регистрируют огнестрельное оружие
Более 400 миллионов рублей будет направлено на обновление инфраструктуры пригородного комплекса СвЖД
«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Якутск
Рост пенсий, больничный на дому и чипированные ботинки: как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Коронавирус в Екатеринбурге: из-за карантина отменяется традиционный субботник против рака
Коронавирус в Екатеринбурге: уральцы стали торговать «брендированной» гречкой
Ограбил прохожую, чтобы расплатиться за «коммуналку»: в Екатеринбурге ищут тех, кто мог пострадать от рук южанина
Коронавирус в Екатеринбурге: заработала еще одна лаборатория, где исследуют анализы на COVID-19
Как коронавирус помог Китаю: прививка от биологической войны и развитие деревень
В уральском поселке за 17 миллионов продают древнерусский теремок с расписной печью и бассейном
Коронавирус в Екатеринбурге: закроются ли торговые центры уральской столицы
Коронавирус на Урале: за сутки специалисты провели 518 исследований проб на COVID-19
В Екатеринбурге пройдут «Дни немецкой оптики»
Был в неадекватном состоянии и пустил газ: екатеринбуржец устроил пожар в собственной квартире
Уральца, грабившего цветочные ларьки, отправили на год в тюрьму
В школах Екатеринбурга прибавится пять тысяч мест
Грозит до 15 лет тюрьмы: уральца, убившего знакомого и спрятавшего его расчлененное тело в болоте, отправили под суд
Стал жертвой друга: жителя Екатеринбурга расчленили в Татарстане
Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге пройдет голосование по поправкам в Конституцию даже несмотря на карантин
Коронавирус на Урале: почтальоны стали доставлять на дом продукты и бытовую химию
Свердловские приставы заставили администрацию школы установить забор, чтобы не пускать посторонних
Хранили дома килограмм наркотиков: в Екатеринбурге банде наркоторговцев дали 47 лет на семерых
Коронавирус на Урале: в Кольцово волонтеры будут рассказывать о том, как не заразиться COVID-19