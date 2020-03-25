Коронавирус в Екатеринбурге: закроются ли торговые центры уральской столицы

25 Март 2020 2020-03-25T10:53:16+03:00

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Правительство России поручило регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения из-за вспышки корона вируса. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба завоза и распространения инфекции в стране.

Кроме этого поручено запретить курение кальянов в заведениях.

- Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, - говорится в заявлении на сайте кабмина.

Мы обзвонили крупные торговые центры Екатеринбурга, пока они работают в штатном режиме. Но вполне возможно, что вскоре ситуация изменится.

- Завтра состоится собрание руководства и арендаторов, по итогам которого станет известно, будут ли закрываться какие либо зоны, - отметили в ТРЦ «Мегаполис».

В руководстве ТРЦ «Алатырь» также пояснили, что в случае временного закрытия комплекса информация об этом появится на официальном сайте торгового центра. Аналогичная ситуация обстоит и с ТРЦ «Гринвич».

ИСТОЧНИК KP.RU