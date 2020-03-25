Коронавирус в Екатеринбурге: маски в аптеки начнут поступать с завтрашнего дня
Маски в аптеки Екатеринбурга начнут поступать с завтрашнего дня. Об этом рассказали в оперативном штабе по профилактике коронавируса.
- Рассчитываем, что уже завтра торговые сети почувствуют поставки масок, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Также он отметил, что стоит помнить о том, что маски в первую очередь необходимы заболевшим людям. А основной мерой профилактики для здоровых людей являются чистые руки.
Напомним, из-за пандемии коронавируса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил всех жителей старше 65 лет с завтрашнего дня не выходить из дома до 12 апреля. Он отметил, что люди этого возраста находятся в группе риска и самоизоляция для них сейчас критически важна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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