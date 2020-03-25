2020-03-25T18:04:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге: маски в аптеки начнут поступать с завтрашнего дня

Об этом рассказали в оперативном штабе по профилактике коронавируса
Алина СУРИНА
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Маски стоит носить тем, кто заболел, чтобы не заразить других людейМаски стоит носить тем, кто заболел, чтобы не заразить других людейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Маски в аптеки Екатеринбурга начнут поступать с завтрашнего дня. Об этом рассказали в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

- Рассчитываем, что уже завтра торговые сети почувствуют поставки масок, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Также он отметил, что стоит помнить о том, что маски в первую очередь необходимы заболевшим людям. А основной мерой профилактики для здоровых людей являются чистые руки.

Напомним, из-за пандемии коронавируса губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил всех жителей старше 65 лет с завтрашнего дня не выходить из дома до 12 апреля. Он отметил, что люди этого возраста находятся в группе риска и самоизоляция для них сейчас критически важна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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