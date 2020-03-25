Коронавирус в Екатеринбурге: Куйвашев попросил всех свердловчан старше 65 лет не выходить из дома

25 Март 2020 2020-03-25T14:40:43+03:00

Куйвашев попросил всех свердловчан старше 65 лет не выходить из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил всех жителей старше 65 лет с завтрашнего дня не выходить из дома до 12 апреля из-за вспышки коронавируса в регионе. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

- Самоизоляция для тех, кто находится в группе риска, сейчас критически важна, - отметил губернатор.

Кроме того, распоряжением губернатора в регионе создать две рабочих группы, которые займутся мониторингом экономической ситуации в регионе и выработают меры поддержки для бизнеса. «Одна из наших главных задач сейчас - сделать все возможное, чтобы предприниматели смогли пережить кризис», - заметил Куйвашев.

Напомним, что сейчас в Свердловской области - 13 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Все 13 человек находится в ГКБ №40 под наблюдением медиков. Губернатор еще раз подчеркнул, что необходимо соблюдать меры профилактики: ограничить массовые мероприятия, закрыть школы, медицинские и соцучреждения, а также ограничить работу ТЦ и общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU