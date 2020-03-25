Коронавирус на Урале: РЖД отменяет несколько направлений из Екатеринбурга

Российские железные дороги приняли решение временно отменить десятки направлений по всей России и за границу из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом они сообщили на своем официальном сайте. Под удар попали направления из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Самары, Иркутска, Пензы и Екатеринбурга.

- В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки изменяется периодичность курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах, - отмечают в пресс-службе РЖД. - Временно отменяется та часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент.

Из столицы Урала с конца марта по конце мая перестают ходить поезда двух маршрутов: «Ижевск - Екатеринбург» и «Екатеринбург - Казань».

В первом случае отменяются направления, назначенные на 31 марта, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22 апреля, 16, 18, 20, 24, 30 мая из Ижевска. И направления, назначенные на 1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 23 апреля, 17, 19, 21, 25, 31 мая из Екатеринбурга.

Во втором случае - направления, назначенные на 8, 12, 14, 20, 22, 28 апреля, 14, 18, 20, 22 мая из столицы Урала. И на 9, 13, 15, 21, 23, 29 апреля, 15, 19, 21, 23 мая - из Казани.

- Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально подтвержден COVID-19 у 13 человек. Все они и люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением медиков в ГКБ №40. У 12 из них состояние удовлетворительное, у одного - средней степени тяжести. Пока что никому из пациентов не понадобились аппараты искусственной вентиляции легких.

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