«Работаем в противочумных костюмах»: как в Екатеринбурге делают анализы на коронаврус

Пока что единственная на всю Свердловскую область лаборатория, которая тестирует анализы людей на коронавирус, совершила количественный скачок за минувшие сутки. Когда болезнь только пришла на Урал, ее сотрудники проверяли по 300 проб в сутки. За выходные ученые смогли увеличить количество исследований до 500. Ну а во вторник, 24 марта, представители Роспотребнадзора рассказали о том, что они делают уже по 700 проб.

- У нас девять специалистов в лаборатории, они работают круглосуточно в три смены, - говорит Ирина Чистякова, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. – Круглосуточно нам доставляются образцы, круглосуточно мы их проверяем.

Водители из больниц Екатеринбурга и области привозят в Центр гигиены и эпидемиологии образцы пациентов и передают их в лабораторию через специальный шлюз в стене.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник утром сотрудники Роспотребнадзора показали, как именно это происходит. Как оказалось, сама лаборатория находится недалеко от центра Екатеринбурга – в самом здании, которое занимает Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Периодически сюда приезжают машины из больниц со всей Свердловской области, которые и привозят анализы, взятые у пациентов. У здания есть главный вход, однако для таких опасных вирусов, как COVID-19 предусмотрен свой вход – через подъезд с обратной стороны здания. Здесь на лестничной клетке прямо в стену врезан шлюз. Сквозь его прозрачные дверцы видно, как по другую сторону стоит сотрудник лаборатории в белом противочумном костюме.

- Внутри шлюза стоит излучатель ультрафиолета, - объясняет Ирина Чистякова. - Когда проба устанавливается в шлюз с нашей стороны, с другой стороны дверь открыть невозможно. Затем дверь с нашей стороны закрывается, контейнер с образцами проходит обработку ультрафиолетом, который исключает внешнее загрязнение и лишь затем работник лаборатории может открыть дверцу со своей стороны.

Всего исследованием образцов из Свердловской области занимаются девять сотрудников лаборатории.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами пробы, кстати находятся в специальных термоконтейнерах, которые дают дополнительную защиту от вирусов, содержащихся внутри. О том, насколько они безопасны по идее, должен говорить тот факт, что водители, которые привозят их в лабораторию, даже масок медицинских не носят. Тесты проводятся с помощью специального набора реагентов, который разработали еще китайские специалисты. В нем четыре пробирки. На дне каждой вещество, которое поможет рассмотреть РНК коронавируса в мазке, взятом у пациента.

Сотрудники лаборатории уверяют, что на один анализ им нужно всего шесть часов. Если вируса не обнаружили, значит, человек здоров. Во всяком случае COVID-19 он не болеет. Однако бывает, что итоговый результат вызывает у них сомнения, тогда они отправляют его самолетом в новосибирскую лабораторию, где могут окончательно сказать, болеет человек коронавирусом, или же нет.

Образцы в лабораторию доставляются круглосуточно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы на сегодня выполнили более 8200 исследований на определение коронавируса, - говорит Ирина Чистякова.

Пока что коноравирус подтвердился лишь у девяти жителей Свердловской области. Им они заразились, когда находились в других странах.

На то, чтобы исследовать один образец у лаборантов уходит шесть часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники лаборатории работают в три смены.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследование проводится при помощи такого набора пробирок с реагентами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас лаборатория проводит по 700 исследований в сутки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шлюз, через который передаются в лабораторию образцы пациентов, обеззараживает контейнеры с ними ультрафиолетом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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