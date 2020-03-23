2020-03-23T08:41:36+03:00
Общество

«#Останьтесьдома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса

Медработники призывают горожан в разгар пандемии не покидать своих домов и квартир, чтобы не заболеть
Мария Трапезникова
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Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Свердловской областиФото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Свердловской области
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Свердловские врачи из инфекционного отделения центральной районной больницы Асбеста подключились к флешмобу #останьтесьдома, который запустили итальянские медики. Медработники призывают горожан в разгар пандемии не покидать своих домов и квартир, чтобы не заболеть.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Все девять человек находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное.

Губернатор Куйвашев ввел на территории всего региона режим повышенной готовности: закрываются все общественные места, включая театры, кинотеатры, музеи, даже рестораны и кафе. Теперь нельзя проводить массовые мероприятия, численность которых превышает больше 50 человек. Все школы и вузы переведены на дистанционное обучение.

Поддержать горожан решили не только медики - в минувшие выходные в Екатеринбурге появилось сразу два стрит-арта, посвященные COVID-19: надпись «Будь здоров» на стене бывшего кинотеатра «Салют» и гигантские «коронавирусы» на площади у Драмтеатра. Правда, к сожалению, второй арт-объект быстро уничтожили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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