«#Останьтесьдома»: свердловские медики подключились к флешмобу итальянских врачей против коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T08:41:36+03:00

Фото: оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Свердловской области

Медработники призывают горожан в разгар пандемии не покидать своих домов и квартир, чтобы не заболеть

Изменить размер текста: A A

Свердловские врачи из инфекционного отделения центральной районной больницы Асбеста подключились к флешмобу #останьтесьдома, который запустили итальянские медики. Медработники призывают горожан в разгар пандемии не покидать своих домов и квартир, чтобы не заболеть.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Все девять человек находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное.

Губернатор Куйвашев ввел на территории всего региона режим повышенной готовности: закрываются все общественные места, включая театры, кинотеатры, музеи, даже рестораны и кафе. Теперь нельзя проводить массовые мероприятия, численность которых превышает больше 50 человек. Все школы и вузы переведены на дистанционное обучение.

Поддержать горожан решили не только медики - в минувшие выходные в Екатеринбурге появилось сразу два стрит-арта, посвященные COVID-19: надпись «Будь здоров» на стене бывшего кинотеатра «Салют» и гигантские «коронавирусы» на площади у Драмтеатра. Правда, к сожалению, второй арт-объект быстро уничтожили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус на Урале: междугородние автобусы и автовокзалы стали дезинфицировать еще чаще. Санобработку прошли уже 565 автобусов (подробнее)

В Екатеринбурге отменили массовые мероприятия: что будет с концертами и матчами. В Свердловской области на целый месяц запретили массовые мероприятия, где число зрителей превышает 5 тысяч (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU