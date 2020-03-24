Отдыхали в США и Европе: в Екатеринбурге ищут двух жителей Сочи, сбежавших от сдачи теста на коронавирус

В Екатеринбурге разыскивают двоих жителей Краснодарского края, которые сбежали на Урал, после того, как отказались сдавать тест на коронавирус. Известно, что пара вернулась в Россию после путешествия по США и Испании.

Представители сочинской больницы уже направили в управление Роспотребнадзора по Свердловской области уведомление с данными беглецов.

- Действительно, в управление Роспотребнадзора поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции, - сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе Среднего Урала по профилактике коронавируса.

Если вы недавно вернулись из-за рубежа, то вам предстоит пройти 14 дней домашнего карантинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, что по состоянию на 24 марта в Свердловской области зарегистрировано 9 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Всего же в регионе проведено 8 185 исследований на коронавирус.

Стоит добавить, что накануне свердловчанам пришли СМС от МЧС с напоминанием об обязательной самоизоляции на 14 дней после выезда за границу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/767732" frameborder="0"></iframe> Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

СПРАВКА «КП»

Сегодня на сайтах больниц страны появились рекомендации от Минздрава РФ о том, как уберечь бабушек и дедушек от коронавируса

- Старайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

- Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

- Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды — ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью.

- Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза — так вирус может попасть в Ваш организм.

- Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

- Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и в транспорте.

- Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) — не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

- Если заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние 2 недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

- Тщательно соблюдайте рекомендации врача по лечению имеющихся у Вас хронических заболеваний.

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