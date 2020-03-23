Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные
В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией подвели итоги минувших суток. Так, по их данным, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провела 555 исследований проб на COVID-19.
Медики же обследовали 517 человек. У всех них были основания для этого: либо симптомы ОРВИ, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже заболевшими. Начиная с 1 февраля было проведено 7 670 исследований.
- На сегодняшний день в области официально зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Все эти случаи - завозные, - отметили в оперштабе.
Все девять человек находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное.
ИСТОЧНИК KP.RU
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