2020-03-23T09:51:20+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: все случаи заражения в регионе - завозные

За сутки медики обследовали 517 человек
Мария Трапезникова
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За сутки медики обследовали 517 человекЗа сутки медики обследовали 517 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В свердловском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией подвели итоги минувших суток. Так, по их данным, лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» провела 555 исследований проб на COVID-19.

Медики же обследовали 517 человек. У всех них были основания для этого: либо симптомы ОРВИ, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже заболевшими. Начиная с 1 февраля было проведено 7 670 исследований.

- На сегодняшний день в области официально зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Все эти случаи - завозные, - отметили в оперштабе.

Все девять человек находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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