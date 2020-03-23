Коронавирус на Урале: почтальоны доставляют пенсии изолированным пенсионерам прямо на дом

23 Март 2020 2020-03-23T07:41:09+03:00

Чтобы получить такую услугу, достаточно просто позвонить в отделение связи, которые обслуживает ваш дом

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За месяц больше 232 тысяч свердловчан получили пенсию с доставкой на дом благодаря работе почтальонов регионального филиала «Почты России». Еще около 20 тысяч человек получают пенсии в отделениях связи.

- Доставка на дом избавляет получателя от необходимости идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно, - рассказали в пресс-службе. - Особенно важен почтовый сервис для граждан из маломобильных групп населения. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.

При получении пенсии человеку выдается квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Кроме того, через почтальона теперь можно оплатить «коммуналку», услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины и даже оформить страховку. Все это очень удобно в период нестабильной эпидемиологической обстановки на Урале.

Чтобы почтальон пришел к вам на дом, нужно просто позвонить в отделение связи, которое обслуживает ваш дом.

Мы, кстати, вчера рассказывали, что в связи со вспышкой коронавируса в Екатеринбурге начали работать волонтерские отряды, которые доставляют пожилым людям на дом продукты и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU