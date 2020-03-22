Коронавирус на Урале: волонтеры начали помогать изолированным пенсионерам покупать еду и лекарства

22 Март 2020 2020-03-22T10:55:40+03:00

Волонтеров можно узнать по красным жилетам. Фото: оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавирусной инфекции

Они ходят вместо них в аптеки и магазины

Изменить размер текста: A A

Из-за того, что вирус COVID-19 особенно опасен для пожилых людей, одна из главных рекомендаций от специалистов для них во время эпидемии - пореже выходить из дома. Справиться со сложностями изоляции им должны помочь волонтеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="848" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/767968" frameborder="0"></iframe> Волонтеры на Урале помогают изолированным пенсионерам ходить в магазины.Видео: оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавирусной инфекцииДанил СВЕЧКОВ

- Волонтеры начали оказывать помощь пожилым людям, для которых социальная изоляция в условиях COVID-19 - одна из ключевых мер профилактики, - сообщают представители регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса. - Добровольцы помогают с покупкой лекарств и продуктов. Такая работа ведется в Екатеринбурге и других городах региона.

Кстати, оставить заявку, чтобы пришли волонтеры, граждане старшего поколения могут по единому бесплатному номеру: 8-800-200-3411

ИСТОЧНИК KP.RU