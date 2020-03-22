Коронавирус на Урале: волонтеры начали помогать изолированным пенсионерам покупать еду и лекарства
Из-за того, что вирус COVID-19 особенно опасен для пожилых людей, одна из главных рекомендаций от специалистов для них во время эпидемии - пореже выходить из дома. Справиться со сложностями изоляции им должны помочь волонтеры.
Волонтеры на Урале помогают изолированным пенсионерам ходить в магазины.Видео: оперативный штаб Свердловской области по профилактике коронавирусной инфекцииДанил СВЕЧКОВ
- Волонтеры начали оказывать помощь пожилым людям, для которых социальная изоляция в условиях COVID-19 - одна из ключевых мер профилактики, - сообщают представители регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса. - Добровольцы помогают с покупкой лекарств и продуктов. Такая работа ведется в Екатеринбурге и других городах региона.
Кстати, оставить заявку, чтобы пришли волонтеры, граждане старшего поколения могут по единому бесплатному номеру: 8-800-200-3411
ИСТОЧНИК KP.RU
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