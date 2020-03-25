Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 марта 2020 года: малый бизнес отчаивается, медиков премируют

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ

Во вторник в Екатеринбурге подтвердили еще четыре случая заболевания COVID-19. Эти данные пришли по итогам исследований анализов на коронавирус из новосибирской лаборатории «Вектор». Новые пациенты госпитализированы в Городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге. Все они прилетели в Европы.

- Они находились в режиме изоляции, поэтому круг из контактов был ограничен. Лица из близкого круга госпитализированы и обследованы, остальные сейчас находятся под медицинским наблюдением, - рассказывали в оперативном штабе Свердловской области.

Всего на данный момент в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев коронавирусом, все уральца заразились за пределами региона. Состояние 12 больных граждан удовлетворительное, состояние еще одной пожилой женщины оценивается как средней тяжести, но есть положительная динамика. За пациенткой медики установили особый контроль.

ВРАЧЕЙ ПРЕМИРУЮТ, ПРИБЫВШИХ ОБСЛЕДУЮТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение премировать врачей, который постоянно работают с зараженными коронавирусом. А ГКБ №40 получит дополнительное финансирование из областной казны.

Между тем, накануне всем жителям Свердловской области, прибывшим из других стран, нужно будет в обязательном порядке проинформировать о приезде по телефонам 112 и 312 08 81.

Главная задача – обследовать вновь прибывших граждан на Средний Урал, чтобы была возможность оперативно отреагировать на возможное заболевание.

Все, кто прибыл в Екатеринбург из других стран, должны будут заявить об этом по телефону "горячей линии"Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРАНСПОРТНИКИ И РЕСТОРАТОРЫ В ОТЧАЯНИИ

Малый и средний бизнес терпит убытки из-за коронавируса в Екатеринбурге – стало меньше перевозок, рестораны стоят пустые, а зрители стали меньше посещать кинотеатры.

Такая ситуация вынудила водителей транспортной компании «АвЭлла», которая занимается обслуживанием известных артистов, записали «антивирусный» ролик на одну из композиций группы Little Big.

- У нас из-за карантина отменились все заявки на перевозки, на полтора месяца вперед работы нет. Сейчас мы занимаемся только ремонтов автобусов, - рассказал «Комсомолке» директор транспортной компании Олег Авдеев.

А рестораны и кафе предлагают посетителей не отказываться от их услуг, и заказывать любимые блюда на дом. Это позволит спасти заведения общепита от разорения.

- Коллеги, работающие в этой отрасли, испытывают справедливую тревогу, количество гостей и заказов уменьшилось. Некоторые заведения закрываются, многие подумывают об этом. Зачем готовить еду, если ее никто не ест? Посещать или не посещать кафе и рестораны – вопрос спорный, кто-то предлагает полностью сократить социальную активность, кто-то придерживается другой точки зрения, - говорит известный в Екатеринбурге ресторанный критик Яков Можаев. – Заказывать готовую еду с доставкой на дом, на мой взгляд, гораздо безопаснее, чем ходить по магазинам за продуктами. При всем уважении к продуктовому ритейлу, требования к санитарии в общепите были всегда гораздо жестче. Давайте им поможем, если не личным посещением, то заказами.

Работать дистанционно нужно по закону, чтобы потом получить полную зарплатуФото: Алексей БУЛАТОВ

РАБОТАЕТ ДОМА ГРАМОТНО

Многие жители Екатеринбурга и Свердловской области перешли на удаленный режим работы. Это позволяет находиться в безопасности, а также сэкономить время и деньги на дороге до офиса.

Депутат Госдумы и глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских рассказал, как правильно оформить дистанционную работу, чтобы не потерять в деньгах. И как можно обезопасить себя, продолжая числиться сотрудником предприятия.

1. Дистанционная работа: сотрудник по согласованию с начальством пишет заявление о переводы на работу из дома. Директор издает приказ, в котором прописан график, срок, объем и условия работы.

2. Временный перевод на другую работу в помещение с меньшим числом сотрудников. Зарплата либо сохраняется, либо производится на уровне не ниже среднего.

3. Перенос отпуска на более ранний период, либо отпуск без содержания.

4. Простой. Оформляется в двух случаях – либо из-за проблем работодателя с финансами, либо из-за временного несоблюдения правил охраны труда. Сотрудник получается не менее двух третей оклада.

5. Перевод сотрудника на неполный рабочий день или на неполную рабочую неделю. Оплата идет пропорционального количеству рабочего времени.

КАНИКУЛЫ ДОМА

Лучше всем в этой сложной ситуации – школьникам и студентам, которым устроили каникулы до 29 марта, а потом до 12 апреля - дистанционное обучение. Ученикам рекомендовали не посещать массовые учреждения.

В торговых центрах усилили режим санитарной обработки, также каждый день тщательно моют городской общественный транспорт в Екатеринбурге, включая метро.

Не работают театры, цирк, библиотеки. Отменена большая часть гастролей. Между тем, на вторую половину апреля намечены несколько концертов. Так, отменять концерт не стала группа «Алиса», которая презентует в Екатеринбург альбом «Посолонь».

- Екатеринбург держится, здесь карантин только до 12 апреля, так что приедем, - говорят в администрации рок-группы.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

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