На Урале изолировали начальника городского округа из-за подозрения в коронавирусе

Глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко с сегодняшнего дня будет находиться под наблюдением врачей. Дело в том, что чиновник контактировал с главным бухгалтером завода «ВСМПО-АВИСМА», который недавно вернулся из Европы.

Первичные исследования показали у последнего отсутствие вируса, однако по повторным тестам, которые провели в лаборатории Роспотребнадзора, «специалисты высказали предположение о положительном тесте». Сейчас ожидаются результаты исследований из новосибирского центра «Вектор». Медики приняли решение обследовать всех людей, которые контактировали с главбухом. Среди них оказались чиновники из руководства Верхней Салды. В том числе и Михаил Савченко.

Как пишет "Между строк" со ссылкой на администрацию Верхнесалдинского городского округа, на время карантина должность Михаила Савченко будет временно исполнять его заместитель по соцполитике Евгения Вербах.

Секретарь Михаила Савченко в разговоре с "КП" не стала комментировать эту информацию и попросила обратиться в пресс-службу предприятия. Там корреспонденту "Комсомолки" сказали, что смогут прокомментировать ситуацию только после обеда.

Напомним, что на сегодняшний день в области официально подтверждено Роспотребнадзором 13 случаев заболевания коронавирусом. Все 13 человек сейчас находится под пристальным наблюдением врачей в ГКБ №40. У 12-ти уральцев состояние удовлетворительное, у одного - средней тяжести. Никому из заболевших искусственная вентиляция легких не требуется.

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