Коронавирус на Урале: предварительно подтвержден первый случай заболевания COVID-19 в области

25 Март 2020 2020-03-25T06:38:03+03:00

По данным пресс-службы Корпорации «ВСМПО-АВИСМА», их сотрудника уже доставили в ГКБ №40

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В Свердловской области предварительно подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Под подозрением на наличие вируса находится сотрудник Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» в Верхней Салде, минувшим вечером его вместе семьей госпитализировали в ГКБ №40. Об этом нам рассказал читатель. Информацию предварительно подтвердили в пресс-службе корпорации.

- Заболевший неделю назад прибыл из Европы и по распоряжению гендиректора Корпорации «ВСМПО-АВИСМА», как и все прибывшие из эпидемиологически неблагоприятных стран, сдал анализы и находился на двухнедельном карантине, до получения результатом лабораторных исследований, - сообщили в пресс-службе.

Фото: читатель "КП"

Первичные исследования показали отсутствие вируса, однако по повторным, которые провели в лаборатории Роспотребнадзора и получили уже вечером 24 марта, «специалисты высказали предположение о положительном тесте». Сейчас ожидаются результаты исследований из новосибирского центра «Вектор», которые уже либо подтвердят, либо опровергнут диагноз.

- Оперативный штаб, созданный по распоряжению гендиректора «ВСМПО-АВИСМА», отрабатывает связи работника для принятия соответствующих мер, - добавили в пресс-службе. - Обеспечен полный комплекс профилактических мероприятий, в оперативном порядке проведена дезинфекция помещений, где находился во временной изоляции заболевший.

Напомним, что на сегодняшний день в области официально подтверждено Роспотребнадзором 13 случаев заболевания коронавирусом. Все 13 человек сейчас находится под пристальным наблюдением врачей в ГКБ №40. У 12-ти уральцев состояние удовлетворительное, у одного - средней тяжести. Никому из заболевших искусственная вентиляция легких не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU