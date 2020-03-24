В Екатеринбурге подтвердили еще четыре новых случая коронавируса

Еще четыре новых случая заражением COVID-19 подтвердили в Екатеринбурге. Об этом 24 марта заявили в оперативном штабе со ссылкой на данные новосибирского центра «Вектор». Там сообщают, что все заболевшие прибыли из Европы. Сейчас они госпитализированы в ГКБ 40.

- Поскольку заболевшие находились в режиме изоляции, круг их контактов был существенно ограничен. Лица из близкого круга контактов госпитализированы и обследованы, остальные контактные находятся под меднаблюдением. Обеспечен полный комплекс медпомощи, в оперативном порядке проведено обследование очагов и заключительная дезинфекция, - комментируют в оперативном штабе.

Напомним, на данный момент в Свердловской области зарегистрировано триннадцать случаев заражения коронавирусом. Эти люди заразились после посещения Европы. Они также находятся под наблюдением врачей. Отметим результаты анализов на COVID-19 подтверждают лабораторно в новосибирском «Векторе».

Из-за коронавируса в Екатеринбурге объявлен режим повышенной готовности. В региональном правительстве запретили проводить все массовые мероприятия, закрылись театры, музеи и кинотеатры. Помимо этого, в общественном транспорте Екатеринбурга несколько раз в день проводят дезинфекцию.

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