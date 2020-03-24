Коронавирус в Екатеринбурге: как правильно оформить больничный на карантине и не потерять в зарплате на дистанционной работе

Пандемия коронавируса внесла свои распорядки в обыденную жизнь россиян. Чтобы обезопасить себя и своих близких, многие специалисты вынужденно перешли на дистанционный режим работы. Однако такие условия вызывают немало вопросов. Как оформить карантин в документах, уменьшится ли заработная плата и есть риски потерять работу. На эти и другие вопросы ответил глава Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

1. Что такое «карантинный» больничный, и как его оформить?

«Карантинный» больничный выдается тем, кто прилетел из стран, признанных опасными из-за коронавируса, а также тем, кто проживает с такими людьми. Это электронный больничный лист, который выдается в период карантина. Оформить его можно, как в аэропорту, обратившись к сотруднику Роспотребнадзора, так и дома через интернет на сайте Фонда социального страхования. Во втором случае потребуется регистрация в личном кабинете на портале госуслуг, а также копии документов, подтверждающих прилет из другой страны. Во время «карантинного» больничного сотрудник со стажем менее пяти лет будет получать 60% от среднего заработка, до 8 лет – 80%, более 8 лет – 100%. Но не более 56 тысяч рублей. Оплата больничного листа будет проводиться частями: первая выплата поступит после пяти рабочих дней нахождения на «карантинном» больничном, вторая – после закрытия листа нетрудоспособности.

2. В каких случаях допустим дистанционный режим работы?

Сотрудник имеет право на безопасную работу, на охрану своего труда. Поэтому, если есть опасность заболевания, то по инициативе работодателя или работника рассматривается вопрос: что делать? Один из вариантов – переход на дистанционную работу по согласованию сторон. В этом случае оформляется дополнение к трудовому договору, или приказ.

Если объем работы на удаленной основе остается прежним, то заработная плата не может меняться. Ее размер подписан в трудовом договоре. Если же по согласованию сторон меняется объем работы, то также может быть изменен и размер оплаты.

3. Какие есть формы работы в новых условиях?

Есть пять основных форм работы, которые используются на практике, в том числе, в Свердловской области.

Первое: дистанционная работа. Для этого сотрудник пишет заявление на имя работодателя с просьбой перевести его на новый режим работы. Если согласие получено, то издается приказ, в котором прописан режим, объем и срок дистанционной работы, а также контроль за ней. Кроме этого, должны быть созданы технические условия для такой работы. Для этого достаточно приказа работодателя.

Второе: перевод на другую работу, где меньше людей и опасности с сохранением заработной платы по соглашению сторон, или же в одностороннем порядке с оплатой не ниже среднего заработка.

Третье: перенос отпуска, либо отпуск без содержания по согласованию с работодателем.

Четвертое: простой. Эта форма может быть использована в двух случаях: с необходимостью соблюдения условий охраны труда, либо с финансовыми сложностями у работодателя. Тут предусмотрена оплата в размере двух третей от установленного тарифа.

Пятое: перевод сотрудника на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплата осуществляется пропорционально рабочему времени.

О том, как работать дистанционно, рассказал руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат Госдумы РФ Андрей ВетлужскихФото: Алексей БУЛАТОВ

4. Дадут ли больничный, если нужно сидеть дома с ребенком в возрасте до 7 лет?

Если в детском саду заболело 20% состава группы, то вводится карантин и родитель может пойти на официальный больничный. Если же в детском саду организовано свободное посещение, то в таком случае нужно договариваться с работодателем индивидуально.

5. Как быть людям пожилого возраста. Есть ли риски увольнения?

У пожилых людей, как и у любого работника, есть гарантии. Увольнение может быть оформлено по соглашению сторон. Если работодатель хочет сотрудника сократить, то он должен уведомить сотрудника об увольнении за два месяца, а после еще два месяца выплачивать выходное пособие по средней заработной плате. Если же за это время специалист не нашел новую работу, то и третий месяц также выплачивается пособие.

6. Можно ли отказаться от командировок в сложный период?

Есть несколько категорий граждан, которые могут смело отказаться от поездок, связанных с работой. В их число входят беременные женщины, мамы с маленькими детьми, а также инвалиды. Для остальных – по согласованию с работодателем.

7. В Федерации профсоюзов Свердловской области есть «горячая линия». Вырос ли поток звонков в марте?

Количество обращений увеличилось примерно в два раза. Работающие граждане понимают, что сейчас работать дистанционно безопаснее. Поэтому они интересуются вопросами официального оформления такого режима работы. Вопросы можно задать по телефону: 8 343 371 56 46.