2020-03-24T16:41:52+03:00
Общество

«На ближайшие полтора месяца работы нет вообще»: водители из Екатеринбурга от отчаяния записали «антикоронавирусный» ролик под Little Big

Из-за вспышки COVID-19 они остались без работы и денег
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Екатеринбурге водители автобусной компании «АвЭлла», которая занимается частными перевозками известных артистов, спортсменов и музыкантов, решили записать «антивирусный» ролик под песню группы Little Big «Uno».

Музыканты должны были поехать вместе с этой песней на «Евровидение» и представлять Россию, однако его отметили из-за вспышки коронавируса. Но музыканты не отчаялись и запустили челлендж-пародии на самих себя. И вот, водители «АвЭлла» не остались в стороне и тоже приняли в нем участие.

- У нас из-за карантина отменились все заявки на перевозки. На ближайшие полтора месяца нет работы вообще. Поэтому теперь мы занимаемся только ремонтом автобусов, - рассказал «КП-Екатеринбург» Олег Авдеев, директор транспортной компании, который и записал этот ролик.

Водители из Екатеринбурга записали «антивирусный» ролик под песню Little Big.Видео: Олег Авдеев

Кроме того, что водители возят звезд и спортсменов, компания уже вот как 16 лет занимается организованными перевозками на Черногорское побережье - по России и странам ближнего зарубежья. И даже на них из-за вспышки коронавируса с каждым днем спрос все снижается.

- Мы, конечно, объясняем клиентам, что бояться нечего, у нас в автобусах есть все необходимо оборудование: телевизоры, специальные обеззараживающие лампы. Но у людей паника. И вот я решил, что надо ее прекратить, чтобы люди не сдавали билеты, чтобы у нас была работа. И тогда решил записать это видео, - рассказывает Олег.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

По его словам, в ролике участвуют только сотрудники компании: водители, один токарь и менеджер. Поначалу никто из них не хотел участвовать - пришлось уговаривать. Зато потом пришел азарт - в общей сложности, ролик удалось снять за четыре часа.

- Мы закупили специальные средства защиты для этого видео, сняли, а потом я отдел оригиналы своей дочке. И она все быстро смонтировала, - добавляет Олег.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области обнаружили 13 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все они и люди, с которым они контактировали, находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением врачей. В регионе отменяются все массовые мероприятия, школы и вузы закрыты на карантин и работают в дистанционной форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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