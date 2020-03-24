Коронавирус в Екатеринбурге: уральцам, прибывшим из-за границы, будут приходить уведомления о необходимости регистрации
Уральцам, прибывшим из-за границы, будут приходить уведомления о необходимости регистрации по телефонам 112 и (343) 312-08-81. Это нужно для обеспечения режима самоизоляции. В департаменте информационной политики рассказали, что оповещения будут транслироваться в СМИ, социальных сетях, в аэропорту и в зданиях вокзалов. Кроме того будет проводиться рассылка уведомлений с помощью телефонной базе МЧС.
- Задача - охватить всех приезжающих сюда граждан вручением уведомлений. В максимально короткие сроки обследовать все категории, прежде всего, людей, возвращающихся из Евросоюза и иных неблагополучных по коронавирусу стран, чтобы выявить тех, у кого возможно будет вирус нового типа и провести необходимые мероприятия, - рассказал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения людей коронавирусной инфекцией. Состояние 12 пациентов оценивается как удовлетворительное. Еще одна пациентка - пожилая женщина в состоянии средней степени тяжести, но с положительной динамикой на выздоровление. За ней установлен особый контроль.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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