Коронавирус в Екатеринбурге: уральцам, прибывшим из-за границы, будут приходить уведомления о необходимости регистрации

24 Март 2020 2020-03-24T18:41:34+03:00

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Уральцам, прибывшим из-за границы, будут приходить уведомления о необходимости регистрации по телефонам 112 и (343) 312-08-81. Это нужно для обеспечения режима самоизоляции. В департаменте информационной политики рассказали, что оповещения будут транслироваться в СМИ, социальных сетях, в аэропорту и в зданиях вокзалов. Кроме того будет проводиться рассылка уведомлений с помощью телефонной базе МЧС.

- Задача - охватить всех приезжающих сюда граждан вручением уведомлений. В максимально короткие сроки обследовать все категории, прежде всего, людей, возвращающихся из Евросоюза и иных неблагополучных по коронавирусу стран, чтобы выявить тех, у кого возможно будет вирус нового типа и провести необходимые мероприятия, - рассказал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения людей коронавирусной инфекцией. Состояние 12 пациентов оценивается как удовлетворительное. Еще одна пациентка - пожилая женщина в состоянии средней степени тяжести, но с положительной динамикой на выздоровление. За ней установлен особый контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU