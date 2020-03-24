2020-03-24T18:41:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге: уральцам, прибывшим из-за границы, будут приходить уведомления о необходимости регистрации

Рассылку будут проводить с помощью телефонной базы МЧС
Алина СУРИНА
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Прибывшим из-за границы уральцам будут приходить уведомления о необходимости регистрацииПрибывшим из-за границы уральцам будут приходить уведомления о необходимости регистрацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральцам, прибывшим из-за границы, будут приходить уведомления о необходимости регистрации по телефонам 112 и (343) 312-08-81. Это нужно для обеспечения режима самоизоляции. В департаменте информационной политики рассказали, что оповещения будут транслироваться в СМИ, социальных сетях, в аэропорту и в зданиях вокзалов. Кроме того будет проводиться рассылка уведомлений с помощью телефонной базе МЧС.

- Задача - охватить всех приезжающих сюда граждан вручением уведомлений. В максимально короткие сроки обследовать все категории, прежде всего, людей, возвращающихся из Евросоюза и иных неблагополучных по коронавирусу стран, чтобы выявить тех, у кого возможно будет вирус нового типа и провести необходимые мероприятия, - рассказал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Сейчас в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения людей коронавирусной инфекцией. Состояние 12 пациентов оценивается как удовлетворительное. Еще одна пациентка - пожилая женщина в состоянии средней степени тяжести, но с положительной динамикой на выздоровление. За ней установлен особый контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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