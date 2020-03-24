2020-03-24T07:23:58+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: медики рассказали, как оформить больничный, не выходя из дома

Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями
Мария Трапезникова
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Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частямиБольничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области рассказали, как можно легко оформить больничный тем, кого отправили на двухнедельный карантин, не выходя из дома. Для этого необходимо подать заявление на сайте Фонда социального страхования и представить фото документов, подтверждающих ваш выезд за границу.

- Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Если обычно оплата происходит после закрытия листка нетрудоспособности, то теперь первая выплата поступит после семи календарных дней (и пяти рабочих) на больничном, а вторая - после его закрытия, - уточнили в оперштабе.

Как получить больничный дистанционно.Видео: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области девять зафиксированных случаев заболевания COVID-19. На территории региона введен режим повышенной готовности. Теперь всех, кто возвращается из-за границы, отправляют на двухнедельный карантин. А всех, кто отказывается соблюдать режим изоляции, будут отправлять под «домашний арест» принудительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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