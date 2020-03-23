2020-03-23T15:59:20+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: людей, нарушающих домашний карантин, будут принудительно изолировать

Оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, о мерах по борьбе с COVID-19 в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВ
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Медработники международного аэропорта Шереметьево в медицинских масках и химзащите.Медработники международного аэропорта Шереметьево в медицинских масках и химзащите.Фото: Андрей АБРАМОВ
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К вечеру 23 марта в Екатеринбурге количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом не изменилось. По-прежнему, в 40-й больнице находится девять человек, прилетевших из Европы, у кого подтвердился COVID-19. Также под наблюдением врачей находятся люди, с которыми они контактировали.

- Мы установили контакты всех, с кем они общались. Это 1061 человек. Из них 21 это члены семей, - говорит Дмитрий Козловских, глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Подъезды и квартиры (в которых живут девять заболевших людей, - Ред.) обрабатывались сразу после доставления пациентов в 40 больницу. Всех соседей обошли медработники.

Кроме того теперь правоохранительные органы будут передавать в оперативный штаб информацию по всем гражданам, кто каким-либо видом транспорта пересекал границу - самолетом, поездом, машиной. Это поможет легче выявлять людей, которые находятся в зоне риска. Сейчас все, кто приезжают из-за границы отправляются на двухнедельный домашний карантин. Увы, не все относятся к этому серьезно.

- Начали поступать первые обращения от соседей, которые следят за соблюдением режимов изоляции данными людьми, - добавляет Дмитрий Козловских. - Будем принимать меры по принудительной изоляции в обсервациях тех, кто не соблюдает домашний карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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