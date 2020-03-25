Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге пройдет голосование по поправкам в Конституцию даже несмотря на карантин

25 Март 2020 2020-03-25T08:23:10+03:00

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В Екатеринбурге все-таки состоится голосование по поправкам в Конституцию, даже несмотря на карантин из-за вспышки коронавируса в регионе. Об этом сегодня заявил глава города Александр Высокинский.

- В городе будет 550 участков для голосования. Ожидаем явку в 600 тысяч человек, - отметил мэр.

Напомним, что карантин введен в области не просто так - на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в ГКБ №40 находится 13 человек. Губернатор Куйвашев издал указ, согласно которому теперь временно запрещены все массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Тем не менее, голосование пройдет в Екатеринбурге 22 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU