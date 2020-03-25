2020-03-25T07:06:33+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: в Кольцово волонтеры будут рассказывать о том, как не заразиться COVID-19

Добровольцы в масках и перчатках будут раздавать пассажирам специальные памятки
Мария ТрапезниковаЛюдмила ВАРАКИНА
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Ирина Лёвина, сопредседатель народного фронта регионального штаба, и Евгений Дайнес, заместитель руководителя регионального ресурсного центра - волонтерИрина Лёвина, сопредседатель народного фронта регионального штаба, и Евгений Дайнес, заместитель руководителя регионального ресурсного центра - волонтерФото: Павел Кислицын
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В аэропорту Кольцово с сегодняшнего дня начинает работать волонтерский штаб. Его решили создать по поручению регионального министра здравоохранения. Все добровольцы будут объяснять гостям аэропорта, что делать при коронавирусе и как избежать заражения.

- Всех волонтеров предварительно будут обучать, как и что нужно говорить и правильно делать, - рассказала в эфире радио «КП-Екатеринбург» Ирина Левина, сопредседатель Народного фронта в Свердловской области. - Они будут выдавать пассажирам информационные материалы про коронавирус и специальные памятки о том, как им не заразиться.

Вот так будут выглядеть памятки Фото: Людмила ВАРАКИНА

Вот так будут выглядеть памяткиФото: Людмила ВАРАКИНА

Конечно, все волонтеры будут работать в защите - с масках и одноразовых перчатках. Так что сами заразиться они не смогут. Мы, кстати, рассказывали не так давно, что в период вспышки коронавируса в области начали создаваться специальные волонтерские отряды при медколледже. Молодые люди в специальных, ярко выделяющихся костюмах помогают пожилым людям с покупками еды и лекарств, когда те не могут выйти из дома.

А вообще, на сегодняшний день в области зарегистрировано 13 подтвержденных Роспотребнадзором случаев заболевания коронавирусом. Все эти люди сейчас находится в ГКБ №40 под присмотром медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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