2020-03-25T11:08:56+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: заработала еще одна лаборатория, где исследуют анализы на COVID-19

За сутки она уже провела 43 исследования
Мария Трапезникова
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За сутки новая лаборатория уже провела 43 исследованияЗа сутки новая лаборатория уже провела 43 исследованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге заработала еще одна лаборатория, где исследуют анализы на коронавирус. Клинико-диагностический центр получил новые тест-системы для диагностики COVID-19.

- Забор биологического материала для исследования проводят участковые доктора на дому, а сотрудники больницы собранный материал в специальных контейнерах доставляют в лабораторию центра, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Логистика выстроена для соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности пациентов и врачей.

Появление новой лаборатории в разы увеличивает темпы обследования людей, а также позволяет медикам оперативно получать объективную информацию о наличии или отсутствии вируса. Результаты материалов на коронавирус - мазки из рото- и носоглотки становятся готовы уже на следующий день.

В новой лаборатории за минувшие сутки, начиная с 24 марта, проведено уже 43 исследования. Положительных результатов пока выявлено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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