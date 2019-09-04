2019-09-04T08:57:49+03:00
Общество

Ночью над Екатеринбургом несколько часов кружил самолет «Уральских авиалиний»

Оказалось, что так тренировались будущие пилоты
Мария Трапезникова
Поделиться:
В авиакомпании проходили учебно-тренировочные полеты, поэтому лайнер несколько часов кружил над ЕкатеринбургомВ авиакомпании проходили учебно-тренировочные полеты, поэтому лайнер несколько часов кружил над ЕкатеринбургомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Этой ночью, 4 сентября, горожане заметили самолет, который несколько часов кружил над Екатеринбургом. Сказать, что их это насторожило – ничего не сказать. Однако в пресс-службе авиакомпании всех успокоили, сказав, что это тренировочный полет для будущих пилотов.

- Это был учебно-тренировочный полет. Отработка взлетов и посадок для новых пилотов. Такие тренировки проводятся регулярно, - рассказали в «Уральских авиалиния». – Ночью проводим вылеты потому, что загруженность воздушного пространства меньше.

Напомним, что совсем недавно в Кольцово экстренно приземлился еще один лайнер этой авиакомпании. Пилот был вынужден посадить самолет из-за подозрения на птиц, попавших в шасси. Во время посадки никто не пострадал, а уже через час пассажиры отправились дальше по маршруту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний» в поле после отказа оборудованияАварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в полеВ оба двигателя попали птицы(подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым(подробнее)

«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под МосквойПосле ЧП 23 человека госпитализировали в больницу, но затем 22 из них отпустили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники ВИЗ-Стали предложили более 600 идей по улучшению производства
Опять на те же грабли: уральца, три раза судимого за пьяное вождение, отправили в колонию
На Урале директора предприятия оштрафовали на 20 тысяч за оформление кредитов
«Ударил не меньше 37 раз»: на Урале мужчину, насмерть забившего товарища кочергой, посадили на 11 лет
Треть клиентов после VR-консультирования ВТБ Капитал Инвестиций открыли брокерские счета
«Живот пучит и голова болит»: на Урале вскрыли подпольный цех с суррогатным алкоголем на 9,5 миллионов
«Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение в единый день голосования в Свердловской области
«Чаще всего – в Турцию»: за лето на отдых слетали больше 287 тысяч маленьких уральцев
«Это азартный спорт»: в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
«На границе развернули обратно»: уральца не пустили к родне в Казахстан из-за долга в 200 тысяч
«Волосы с проседью и нет зубов»: в лесу под Екатеринбургом пропал пожилой мужчина
26 Toyota, 14 Mercedes и грузовик: кортеж Путина обошелся бюджету почти в 4 миллиона рублей
«Кое-где нет зубов и волос»: под Екатеринбургом разыскивают дедушку, который ушел за грибами еще три дня назад