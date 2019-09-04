Ночью над Екатеринбургом несколько часов кружил самолет «Уральских авиалиний»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-04T08:57:49+03:00

В авиакомпании проходили учебно-тренировочные полеты, поэтому лайнер несколько часов кружил над Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Этой ночью, 4 сентября, горожане заметили самолет, который несколько часов кружил над Екатеринбургом. Сказать, что их это насторожило – ничего не сказать. Однако в пресс-службе авиакомпании всех успокоили, сказав, что это тренировочный полет для будущих пилотов.

- Это был учебно-тренировочный полет. Отработка взлетов и посадок для новых пилотов. Такие тренировки проводятся регулярно, - рассказали в «Уральских авиалиния». – Ночью проводим вылеты потому, что загруженность воздушного пространства меньше.

Напомним, что совсем недавно в Кольцово экстренно приземлился еще один лайнер этой авиакомпании. Пилот был вынужден посадить самолет из-за подозрения на птиц, попавших в шасси. Во время посадки никто не пострадал, а уже через час пассажиры отправились дальше по маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU