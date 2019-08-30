Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший из-за птиц в Кольцово, продолжает свой маршрут

СЕГОДНЯ 08:17 2019-08-30T08:17:13+03:00

Сейчас самолет проходит дозаправку и отправляется в место назначения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня утром в аэропорт Кольцово экстренно приземлился лайнер А321 «Уральских авиалиний», который совершал рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан). Причиной стали птицы, попавшие в шасси самолета.

Посадка прошла хорошо, медпомощь никому не потребовалась. В авиапорту лайнер обследовали специалисты на возможные повреждения, но ничего не нашли. В тот момент на борту находилось 193 пассажира, включая 22 ребенка и 4 члена экипажа.

- Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас они все находятся в Кольцово и ждут отправления в пункт назначения, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний». – Самолет проходит дозаправку и в считанные минуты уже должен вылететь в Худжанд.

Напомним, что не так давно птицы стали еще одного ЧП с участием лайнера «Уральских авиалиний» - один из самолетов из-за попадания стаи пернатых в двигатель повершил экстренную посадку прямо на кукурузном поле в Подмосковье. Там тоже все закончилось хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU