«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж

В Подмосковье случилось ЧП - самолет «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в Симферополь, экстренно сел посреди поля. А причиной тому, как говорят, птицы попавшие в двигатели судна. Чудом никто из пассажиров не погиб и не пострадал. «Комсомольской правде» удалось пообщаться с одной из них.

«Пилот - гений!»: пассажиры благодарят экипаж за спасение жизни. Самолет совершил экстренную посадку на кукурузном поле 00:00 00:00

- Все живы, пилот гений! - рассказала Ольга, пассажир рейса. - Он смог грамотно посадить с достаточно большой высоты самолет так, что все остались живы. Будет возможность передайте поклон от пассажиров. Нас осмотрели врачи, а сейчас мы едем обратно в аэропорт. Во время посадки было два резких удара и тут же всех вывели. Кстати, о птицах. Я не знаю почему говорят о том, что они в два двигателя попали. Шум был только с одной стороны, с правой, где буквы ДЕФ. Когда мы приземлились от всего самолета были аплодисменты! Мы подходили к бортпроводникам и стюардессам и целовали их.

Бортпроводник лайнера Уральских авиалиний Дмитрий Ивлицкий.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

Как оказалось позже, среди пассажиров все таки были пострадавшие. Четырех человек увезли в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726060" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

- Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у кента палец походу, ничего не сказали еще, двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест, я теперь точно верю в бога, - рассказал в твиттере пользователь artemiyplk.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726062" frameborder="0"></iframe> "Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

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