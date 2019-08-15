Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования

Пилоты «Уральских авиалиний» посадили борт с пассажирами прямо в поле в Раменском районе Московской области.

Причиной, по предварительным данным, стал отказ оборудования.

- На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе авиакомпании.

Борт Airbus 321 совершал полет из Москвы в Симферополь. По словам очевидцев, летевших на борту, во время полета в салоне самолета внезапно запахло гарью.

В ГУ МЧС Московской области информируют о том, что на борту экстренно севшего самолета находились 226 человек, из них - 6 детей. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

- Разрушений нет, разлива топлива нет. Погибших нет. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Комсомолка" продолжает следить за ситуацией.