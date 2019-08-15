Они спасли 233 жизни: Экипаж самолета, экстренно севшего в поле под Москвой

После того, как в Подмосковье прямо в поле совершил экстренную посадку самолет «Уральских авиалиний», многие пассажиры отметили, что стюардессы и бортпроводники отлично справились со своей работой. Во время эвакуации почти не произошло толкучки и пассажиры спокойно покинули самолет. Ниже мы рассказываем то, кто именно состоял в экипаже самолета.

Так, на борту была команда из двух пилотов Юсупова Дамира, командира воздушного судна, и Георгия Мурзина.

Пилот Дамир Юсупов. Фото: соцсети

Про Юсупова известно, что он родился в семье вертолетчика в городе Игарк Красноярского края. С детства он мечтал связать свою судьбу с небом. Но жизнь сложилась таким образом, что сначала пришлось окончить юридический институт.

- В 90-х мы переехали в Сызрань Самарской области, - говорит брат героя. - Дамир до 33 лет работал юристом в администрации. Но он все время грезил небом. Поэтому в 33 года пошел и окончил с отличием летное училище. Дамир всегда был дисциплинированным, отличником.

Среди бортпроводников старшим был Дмитрий Ивлицкий, также на судне были бортпроводники Яна Ягодина, Алия Слякаева, Надежда Вершинина из Екатеринбурга и Дмитрий Гончаренко из Челябинска.

«Пилот - гений!»: пассажиры благодарят экипаж за спасение жизни. Самолет совершил экстренную посадку на кукурузном поле 00:00 00:00

Бортпроводник Дмитрий Гончаренко. Фото: соцсети

Бортпроводница Яна Ягодина. Фото: соцсети

Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий. Фото: соцсети

Бортпроводница Алия Слякаева. Фото: соцсети

Второй пилот Георгий Мурзин. Фото: соцсети

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