«Мы все в шоке, Дамир всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет "Уральских авиалиний" в поле

Сегодня утром самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку в Подмосковье, прямо в кукурузном поле. Воздушное судно следовало рейсом "Москва- Симферополь". В самолете было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время полета в самолет угодили птицы и пилот пришлось экстренно сажать самолет. И им это удалось. Все пассажиры остались живы!

На борту была команда из двух пилотов Юсупова Дамира, командира воздушного судна, и Георгия Мурзина. Среди бортпроводников старшим был Дмитрий Ивлицкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/726076" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.

- Брат сказал, что в оба двигателя попали птицы, - рассказывает "КП"-Екатеринбург родной брат Дамира Юсупова. - Двигатели отказали. До аэропорта было не дотянуть. Пришлось совершить экстренную посадку в поле. Родители Дамира в шоке, родственники все в шоке! Он командиром летает год всего! В авиации - лет восемь. А командиром стал только год назад.

Дамиру 42 года, он многодетный отец. Фото: соцсети

Дамир родился в семье вертолетчика в городе Игарк Красноярского края. По словам родных Дамир с детства мечтал связать свою судьбу с небом. Но жизнь сложилась таким образом , что ему сначала пришлось окончить юридический институт.

- В 90-х мы переехали в Сызрань Самарской области. Дамир до 33 лет работал юристом в администрации. Но он все время грезил небом, - продолжает брат героя. - Поэтому в 33 года пошел и окончил с отличием летное училище. Дамир всегда был дисциплинированным, отличником.

- Мы учились вместе в Бугурусланском летном училище, окончили с отличием, - добавляет одногруппник Дамира Юсупова Дмитрий. - Знаю его с хорошей стороны, летал и учился на пятёрки, английский язык знает в совершенстве. Грамотный, общительный, у меня о нем только положительное мнение.

Дамир женат, он многодетный отец.

Команда, которая спасла пассажиров рейса U6178

СПРАВКА "КП"

Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после ВУЗа был принят на работу в "Уральские авиалинии". В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация.

Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3000 часов.

Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпании был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

Эвакуацией из салона руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Всему виной птицы»: Пилоты посадили самолет «Уральских авиалиний»в поле после отказа оборудования Аварийная посадка произошла в Подмосковье (подробнее)

«Пилот - гений!»: пассажиры аварийного с рейса «Уральских авиалиний» благодарят экипаж После удачной посадки пассажиры бросились обнимать и целовать стюардесс и бортпроводников (подробнее)

«Мы все в шоке, он всего год командир корабля»: родной брат пилота Юсупова, который посадил самолет в поле В оба двигателя попали птицы (подробнее)

Кто был в экипаже самолета «Уральские авиалинии», экстренно севшего в поле под Москвой Смотрим, кого благодарили пассажиры после того, как судно остановилось (подробнее)