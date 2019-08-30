«Птицы попали в шасси»: в Кольцово экстренно сел лайнер «Уральских авиалиний»

В Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний», который летел из Санкт-Петербурга в Худжанд. Во время взлета в шасси попала стая птиц, после чего командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса и направил запрос на срочную посадку в аэропорт Екатеринбурга.

- Это так. При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково обнаружены останки животного происхождения – перья птиц, - сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». – В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в Кольцово.

Прежде чем сесть, лайнер долгое время кружил над Екатеринбургом, ожидая разрешения. Рядом со взлетно-посадочной полосой пассажиров ожидали три пожарные машины и реанимация.

Лайнер долгое время кружил над Екатеринбургом. Фото: отслеживание вылетов, Кольцово

Как сообщают в «Уральских авиалиниях», посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Сейчас пассажиры находится в Кольцово. Воздушное судно было осмотрено специалистами на наличие повреждений, но они ничего не обнаружили.

- Сейчас самолет проходит дозаправку и отправляется дальше по маршруту, в Худжанд, - сообщили в авиакомпании. - Он должен вылететь в 10:10 по местному времени.

В Следственном управлении на транспорте добавили, что в момент посадки на борту находилось 193 пассажира, включая 22 ребенка и 4 члена экипажа.

- По предварительным данным, сегодня, 30 августа, после взлета воздушного судна из аэропорта Пулково произошло столкновение самолета со стаей птиц. В этой связи командиром воздушного принято решение выработать топливо, после чего посадить самолет в аэропорту Кольцово, - отметили в пресс-службе Управления.

Напомним, что не так давно произошел похожий случай – в Подмосковье экстренно приземлился самолет этой же компании, у него отказали двигатели – и тоже из-за попадания стаи птиц. В тот момент на борту находилось 226 пассажиров и 7 членом экипажа, посадка прошла удачно, все остались живы.

1203_sergei Посадка аварийного самолёта в Кольцово

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