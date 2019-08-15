«Хотят ставить отметки, что рейс отменили»: пассажиры самолета, севшего на поле под Москвой

Рейс U6178, вылетевший сегодня из Москвы в Симферополь жестко приземлился посреди кукурузного поля.

– При взлете самолета произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, – рассказывают в авиакомпании «Уральские авиалинии». – Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий.

Однако несколько человек все-таки пострадали. В больницу было госпитализировано 23 человека. Позже 22 из них отпустили домой. Между тем пассажиры стали сообщать в социальных сетях, что в их билетах собираются поставить некие отметки о случившемся.

Это сообщение в соцсети опубликовал после ЧП один из пассажиров самолета. Позже его удалили.

«Сейчас аэропорт и авиакомпания хочет делать отметки на билете о том, что рейс отменили, а не то что была катастрофа», – написала на своей странице в социальной сети vk.com одна из пассажирок рейса.

Позже это сообщение было удалено. В авиакомпании «Уральские авиалинии» обещали прокомментировать эту информацию позднее.

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