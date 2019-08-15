2019-08-15T14:18:07+03:00
Происшествия

Жена пилота, который посадил самолет в поле в Подмосковье: «Наши дети уже знают, что папа спас самолет»

«Космомолка» поговорила с супругой командира воздушного судна «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым.
Екатерина САЛТЫКОВА
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Дамир и его супруга Наталья познакомились в небе пять лет назад.Дамир и его супруга Наталья познакомились в небе пять лет назад.
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Это утро стало вторым рождением для 230 человек. Все они находились в самолете «Уральских авиалиний». Борт летел рейсом «Москва - Симферополь». Однако спустя несколько минут, после взлета в двигатель попали птицы.

Командир корабля Дамир Юсупов принял решение экстренно сажать самолет в открытом поле. Только благодаря сплоченной работе его команды все пассажиры остались живы. «КП»-Екатеринбург удалось поговорить с родным брата пилота Олегом, а также его супругой Натальей Юсуповой.

Дамир Юсупов второй справа. Фото: Дмитрий КАЧАН

Дамир Юсупов второй справа. Фото: Дмитрий КАЧАН

Дамир Юсупов родом из города Игарка Красноярского края. В 90-х он с семьей перебрался в Сызрань Самарской области. До 33 лет Дамир работал юристом, а потом решил исполнить свою мечту – стать пилотом. Окончил Бугурусланское летное училище, а затем получил высшее образование Ульяновском институте гражданской авиации Б.П. Бугаева по направлению Аэронавигация. Сразу после ВУЗа был принят на работу в "Уральские авиалинии".

Наталья Юсупова рассказала о своем супруге. Фото: личная страничка супруги героя в соцсети

Наталья Юсупова рассказала о своем супруге. Фото: личная страничка супруги героя в соцсети

С тех пор Дамир живет в Екатеринбурге. Здесь же он познакомился со своей супругой Натальей.- Брат сказал, что в оба двигателя попали птицы, - рассказывает "КП"-Екатеринбург родной брат Дамира Юсупова. - Двигатели отказали. До аэропорта было не дотянуть. Пришлось совершить экстренную посадку в поле. Родители Дамира в шоке, родственники все в шоке! Он командиром летает год всего! В авиации - лет восемь. А командиром стал только год назад.

Первые секунды после посадки самолета "Уральских авиалиний".Видео: пассажир лайнера Артем (@artemiyplk) в Twitter

- Мы познакомились пять лет назад в самолете, когда летели из Екатеринбурга в Краснодар. Мы сидели с дочкой на последнем ряду. В это время я увидела, как проходу идет красавец-мужчина в форме. Я му говорю: «Вы наверное к нам». Он ответил: «Наверное». Всю дорогу Дамир развлекал дочку, ей тогда было два годика. Я еще подумала, какой внимательный и заботливый мужчина. Мы прилетели, разошлись. А через какое-то время он нашел меня в социальных сетях. Я тогда жила в Полевском, а Дамир работал в Екатеринбурге.

Дамиру 42 года, он многодетный отец. Фото: соцсети

Дамиру 42 года, он многодетный отец. Фото: соцсети

- А когда Дамир сделал вам предложение?

- Как такого предложения не было. Он просто сразу начал говорить, что мы семья. Муж и жена. Через полгода мы стали жить вместе. Сейчас у нас двое детей. Мою дочку Дамир принял, как родную. Она называет его папой. Сейчас дочке семь лет, а нашему сыну 3 года.

- Как вы узнали, что муж стал героем?

- Он позвонил, сказал: «Все хорошо, все живы». Лично я до сих пор в шоке. Даже толком не могу выразить свои мысли.

- Вы отпустите его снова в полет?

- Знаете, я привыкла к его работе. Она для меня такая же обычная, как если бы он работал инженером. Перед полетом я ему желаю «Счастливого пути!», когда самолет приземлится всегда пишу СМС: «С посадкой!». У нас так изначально повелось…

Один из пользователей сравнил ситуацию с фильмом "Чудо на Гудзоне" и событием, ставшим его основной.Видео: Илья Тагильчанинъ

- А как вы узнаете, что он приземлился?

- Я отслеживаю его перелеты по Flightradar. Сегодня утром я тоже заходила, но информации о рейсе еще не было. А в *640 муж уже позвонил.

- Что-то еще он вам говорил?

- Нет, я пока его даже не беспокою. Сейчас мы с семьей ждем его возвращения домой. Дети уже знают, что их папа спас больше двухсот человек

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ИСТОЧНИК KP.RU

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