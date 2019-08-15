2019-08-15T11:05:35+03:00
Общество

Появилось видео первых секунд после жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» в Жуковском

Люди делятся впечатлениями от пережитого шока
Данил СВЕЧКОВ
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Фото: скрин с видеоФото: скрин с видео
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В распоряжении «Комсомолки» оказалось эксклюзивное видео, снятое одним из пассажиров рейса Москва-Симферополь «Уральских авиалиний», сделанное через несколько секунд после жесткой посадки самолета посреди кукурузного поля вблизи аэропорта Жуковский под Москвой.

На кадрах видно, как шокированные пассажиры отходят на безопасное расстояние от поврежденного самолета. На месте посадки лайнера сильно примята кукуруза на поле. Люди делятся друг с другом впечатлениями от пережитого шока.

Эвакуация пассажиров самолета "Уральских авиалиний", севшего в поле.

На борту самолета находились 233 человека: 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По последним данным пострадали больше 20 человек, двое детей попали в больницу.

Самолет посадил бортпроводник Дамир Юсупов, которого сегодня пользователи соцсетей называют настоящим героем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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