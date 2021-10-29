Такие таблички теперь появились на множестве зданий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области начались нерабочие дни, а также стали действовать QR-коды. Что изменилось с этого дня, а также что и как будет работать и не работать в нерабочие дни - в материале "КП-Екатеринбург".

27 октября 2021 года исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ о введении новых ограничений для борьбы с коронавирусом в регионе.

Так, с 30 октября в Екатеринбурге и Свердловской области свободные от коронавируса зоны разрешили посещать тем, кто привит полностью, либо первым компонентом вакцины «Спутник V» (это условие действует только до 15 декабря 2021 год), а также тем, кто переболел COVID-19.

Что открыто и закрыто в нерабочие дни в Екатеринбурге - читайте здесь.

Граждане с медотводом фактически попадают на самоизоляцию в целях безопасности, потому что наличие заболеваний может повлечь тяжелое течение болезни в случае заражения коронавирусом. В свободные от коронавируса зоны вход им запрещен.

Также расширился список учреждений и организаций, где совершеннолетним гражданам требуется QR-код, или справка о вакцинации.

Вход в торговые центры теперь только по QR-коду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот список попали:

1. Общепит, кроме заведений, работающих на вынос и на доставку, обеспечивающих круглосуточное питание сотрудников, либо работающих в аэропортах или на вокзалах.

2. Магазины, кроме продуктовых точек, аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

3. Общественные бани, сауны и солярии, а также парикмахерские, прачечные и химчистки.

4. Торгово-развлекательные центры и кинотеатры.

5. Цирки, зоопарки, аквапарки, дельфинарии и океанариумы, также любые аттракционы.

6. Детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания и детские игровые комплексы.

Где проверяют QR-коды в Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября - читайте здесь.

Исключения сделаны для помещений пунктов вакцинации от коронавируса и участков, где проводится Всероссийская перепись населения.

Во всех перечисленных учреждениях созданы группы контроля за проверкой документов и допуском на объекты только разрешенных категорий граждан.

С 30 октября в Екатеринбурге и Свердловской области водятся следующие ограничения:

Запрещена работа с 23 до 6 часов досуговых учреждений и заведений общепита (кроме указанных в пункты 1).

Как будут работать банки в Екатеринбурге и Свердловской области в нерабочие дни - читайте здесь.

QR-код теперь также важен. как и паспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запрещена работа учреждений культуры кроме театров и музеев.

Также на самоизоляцию отправляются жители Екатеринбурга и Свердловской области старше 60 лет, которые не привиты, и не переболели коронавирусом. Те, кто привит ил начал прививаться – могут не соблюдать режим самоизоляции.

Тем, кто находится на самоизоляции, могут посещать больницы, аптеки, продуктовый магазин или маркет с товарами первой необходимости, а также выносить мусор.

Как будут работать торговые центры Екатеринбурга и Свердловской области в нерабочие дни - читайте здесь.

Работодателям власть настоятельно рекомендовала перевести невакцинированных сотрудников на режим дистанционной работы на четыре недели, в течение которых они должны будут вакцинироваться.

Где можно поставить прививку от коронавируса в нерабочие дни в Екатеринбурге и как работают пункты вакцинации в Свердловской области - читайте здесь.

Напомним, что в октябре заболеваемость коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области практически каждый день бьет тревожные рекорды. К концу месяца ежедневная статистика доросла до 700 случаев заражения COVID-19 ежедневно. Смертность от коронавируса к концу октября немного снизилась и сейчас составляет чуть более 30 случаев в сутки.

Горожане массово жалуются на нехватку вакцины от коронавируса на прививочных пунктах в торговых центрах Екатеринбурга. Очередь на прививку здесь занимают с раннего утра, а порой дерутся за место в очереди.

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