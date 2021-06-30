Привились от ковид уже 650 тысяч свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовая вакцинация от коронавируса началась еще в 2020 году. Однако в начале этого года ее темпы снизились из-за небольшого числа заболевших. Ситуация кардинально поменялась в июне 2021. В Екатеринбурге, как и в других городах России, количество заболевших начало стремительно расти. Так, по данным на 29 июня в Свердловской области было зафиксировано 264 человека с коронавирусной инфекцией. Соответственно увеличилось и число желающих сделать прививку от COVID-19.

По словам главы региона Евгения Куйвашева, в Свердловской области вакцинировались уже больше 650 тысяч свердловчан.

– Был период, когда в торговых центрах мы вакцинировали по 600 человек в день. Потом цифра снизилась до 30 человек. Сейчас люди снова пошли на вакцинацию, – рассказывал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель губернатора Павел Креков. – 24 июня мы получили очередную партию вакцины «Спутник V». Пока это 35 тысяч доз. В пятницу ждем еще в пределах 50 тысяч доз. Этого хватит для нормальной работы. На данный момент в области привито первым компонентов около 650 тысяч человек. Чтобы появился «коллективный иммунитет» в день нужно вакцинировать 13-14 тысяч человек. Вчера только в государственных учреждениях здравоохранения было привито 12 000. Из них в Екатеринбурге – 5000 человек.

В поликлиники можно попасть на вакцинацию, записавшись на сайте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, как и где поставить прививку для профилактики опасного вируса.

ЗАПИСАТЬСЯ

Пункты вакцинации в Екатеринбурге работают в каждой поликлинике. Для того, что поставить прививку нужно зайти на их сайт и записаться. Также записаться можно через портал Госуслуг или по номеру телефона 122.

Центральная городская клиническая больница №1

Адрес: ул. Сони Морозовой, 203 и Латвийская, 22

Контакт: +7(343) 254-69-97, +7 (343)261-45-81 и https://больница1.екатеринбург.рф/

Центральная городская больница №2

Адрес: ул. Московская, 2 и Посадская, 37

Контакт: +7(343)389-07-00, https://больница2.екатеринбург.рф/

Центральная городская клиническая больница №3

Адрес: ул. Братьев Быковых, 16 и Бебеля, 160

Контакт: +7 (343) 204-76-76, http://www.cgb3.ru/

Центральная городская клиническая больница №6

Адрес: ул. Серафимы Дерябиной, 34, Белинского, 130 и переулок Саперов, 3

Контакт: +7 (343) 385-06-00, http://www.cgkb6.ru/

Центральная городская больница №7

Адрес: ул. Вилонова, 33, Сыромолотова, 19

Контакт: +7 (343) 363 63 29, https://cgb7.ru/

Городская клиническая больница №14

Адрес: переулок Суворовский 5 и Суворовский 5в

Контакт: +7 (343) 227-00-90, https://www.egkb14.ru/

Центральная городская больница №20

Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 42, переулок Короткий, 2

Контакт: +7 (343) 258-96-68, http://www.cgb20.ru/

Центральная городская клиническая больница №23

Адрес: ул. Старых большевиков, 9

Контакт: +7 (343) 389-96-85, https://больница23.екатеринбург.рф/

Центральная городская клиническая больница №24

Адрес: переулок Рижский, 16, улица Шварца, 14

Контакт: +7 (343) 301 24 00, https://cgkb24.ru/

Городская клиническая больница №40

Адрес: ул. Волгоградская, 189

Контакт: +7 (343) 240-02-91, https://gkb40.ur.ru/

В торговых центрах Екатеринбурга можно вакцинироваться без записи, отстояв очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕЗ ЗАПИСИ

30 июня в Екатеринбурге работают мобильные пункты вакцинации в ТРЦ «Гринвич» по адресу: ул. 8 Марта, 46 с 10:00 до 15:00 (также 2 и 3 июля).

В этот же день можно вакцинироваться в гипермаркете «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12) с 10:00 до 18:00, в цирке на ул. 8 Марта, 43 с 14:00 до 19:00 (также 1 июля) и в ТЦ «Максидом» (ул. Тверитина, 45) с 16:00 до 19:00.

1 июля вакцинация будет проходить с 11:00 до 14:00 в ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) и ТЦ «Мегаполис» (ул. 8 Марта, 149), а с 15:00 до 19:00 в ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5).

До 2 июля 2021 года мобильные пункты вакцинации в Екатеринбурге будут работать в:

терминале внутренних авиалиний аэропорта «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1) с 13:00 до 19:00;

ТРЦ «Академический» на ул. Краснолесья, 133 с 12:00 до 18:00;

ТЦ «МЕГА» на ул. Металлургов, 87 с 15:00 до 20:00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) с 10:00 до 14:00;

ТЦ «ОМЕГА» (ул. Космонавтов, 41) с 16:00 до 19:00.

Актуальные графики мобильных пунктов вакцинации можно также смотреть на сайте Городского центра Медицинской профилактики.

30 июня в Екатеринбург привезли 12 тысяч доз вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО

До того, как поставить прививку, пациента осматривает врач. Процедура проводится при отсутствии противопоказаний, помимо индивидуальной непереносимости не должно быть симптомов простуды, температура тела не должна превышать 37 градусов.

После процедуры в одном из пунктов вакцинации в Екатеринбурге может появиться реакция на препарат: озноб, повышение температуры тела, мышечные боли, слабость, отечность и покраснение в месте инфекции. Недомогание, по словам медиков, проходит за 2-3 дня.

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