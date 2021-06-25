Власти планируют штрафовать антипрививочников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно статистике в конце мая в Свердловской области выявляли по 100 случаев новой коронавирусной инфекции в день. То уже в середине июня эта цифра резко поползла вверх. По данным на 25 июня 2021 года количество заболевших перевалило за 200. В связи с обострившейся ситуацией власти намерены по примеру Москвы ввести обязательную вакцинацию.

– Опасность представляют два больших города это Екатеринбург и Нижний Тагил. Еще есть Кушва, где высокий процент заболеваемости, – говорил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. – Решение об обязательной вакцинации принимать будет главный санитарный врач региона. Речь идет о сфере услуг и транспорте. Водители, кондукторы, парикмахерские, салоны красоты, такси, рестораны – все эти сферы войдут в обязательную вакцинацию.

Все формулировки будущего документа обсуждают на заседании оперативного штаба. В частности, каждое предприятие должно будет вакцинировать не менее 60% сотрудников. Остальные 40% – это те, у кого есть медотвод и антитела. Для тех, кто откажется вакцинировать сотрудников будут предусмотрены высокие штрафы. Например, в той же столице они равны 1 миллиону рублей.

– Не обязательно, что у нас они будут такими же, но сумма будет серьезная. Будет дан срок для вакцинации первым компонентом, – уточняет Павел Креков.

Сегодня в регионе желающих привиться много. Но пока вакцина заканчивается так же стремительно, как и появляется. Из-за этого в мобильных пунктах вакцинации собираются очереди.

Кроме того, в ситуации, когда спрос превышает предложение, часто активизируются мошенники. «Комсомолка» узнала, что будет, если купить сертификат о прививке от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области.

После вакцинации вторым компонентом прививки сертификат формируется на портале госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАКАЗАНИЕ

Продажа сертификатов о прививке от коронавируса в том числе в Екатеринбурге, по мнению экспертов, попадает под статью 327 Уголовного кодекса Российской федерации – подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Так, изготовителю и распространителю грозит тюремный срок до двух лет, либо обязательные работы на срок до двух лет. А покупателю – лишение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на аналогичный срок. Также тот, кто пользуется купленным сертификатом о прививке от коронавируса, должен заплатить штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев. В качестве наказания могут последовать и до 480 часов обязательных работ, исправительные работы до 2 лет или лишение свободы на срок до полугода.

В массовой вакцинации от коронавируса на Урале больше всего используют "Спутник V" Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИНЗДРАВ

Тот, кто еще не поставил прививку от коронавируса – может сделать это в поликлинике по месту жительства, предварительно записавшись на сайте больницы, либо через портал госуслуг. Записаться можно и по номеру телефона 122.

Отметка о прививке от коронавируса заносится в специальный реестр госуслуг и автоматически формируется в виде сертификата с QR-кодом в личном кабинете привитого после вакцинации вторым компонентом.

– Также по желанию вакцинируемого, вне зависимости от того был он поликлинике или мобильном пункте, ставится отметка о прививке от коронавируса в его личный бумажный прививочный сертификат. Если он его предоставит медикам, – рассказали в областном минздраве.

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