Тех, кто отказывается от обязательной вакцинации, будут штрафовать: Павел Креков в интервью «КП»

Павел Креков рассказал о ситуации с пандемией в Свердловской области. Коллаж: Алексей Булатов/Артем Килькин

ИНДИЙСКИЙ ШТАММ НЕ ПРИЧЕМ

- Павел Владимирович, новую волну спровоцировал индийский штамм?

- Индийский штамм усугубляет ситуацию. Но, по большому счету, причина совсем не в этом. Мы на определенном этапе забыли, о каких бы то ни было мерах санитарной безопасности. Найти человека, который ходил в маске, можно было только с помощью лупы. Мы уверовали в то, что инфекция ушла… Еще одна причина в том, что значительная часть переболевших людей вступила в период, когда уровень защиты антител у них опустился ниже того, который необходим для защиты, в том числе и против индийского штамма. А он гораздо более заразен. Это значительно усугубило ситуацию.

- Вчера появились новости о том, что в пунктах мобильной вакцинации заканчивается вакцина. А сегодня губернатор Евгений Куйвашев сказал, что первого компонента в Екатеринбурге не осталось.

- Люди действительно жалуются на отсутствие вакцины. Но, родные, мои, где же вы были? Пришли бы вы на три недельки раньше, вопросов бы не было. Был период, когда в тех же торговых центрах мы вакцинировали по 600 человек в день. Потом цифра снизилась до 30 человек. Сейчас люди снова пошли на вакцинацию. 24 июня мы получили очередную партию вакцины «Спутник V». Пока это 35 тысяч доз. В пятницу ждем еще в пределах 50 тысяч доз. Этого хватит для нормальной работы. На данный момент в области привито первым компонентов около 600 тысяч человек. Чтобы появился «коллективный иммунитет» в день нужно вакцинировать 13-14 тысяч человек. Вчера только в государственных учреждениях здравоохранения было привито 12 000. Из них в Екатеринбурге - 5000 человек.

Вакцинация в Свердловской области продолжится на днях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что вакциной теперь можно прививать и подростков. Когда в Свердловской области эта вакцина появится?

- Действительно, сегодня прорабатывается вопрос о том, чтобы вакцина «Спутник Лайф» была использована для лиц моложе 18 лет. Эту вакцину направят в регионы, в том числе, в Свердловскую область. Думаю, что до конца месяца закончатся испытания, которые позволят сделать вывод о возможности ее использования применительно к детям. Это произойдет достаточно скоро.

- Недавно губернатор Евгений Куйвашев обрушился с критикой на депутатов, мол, очень низкий процент привитых. После этой критики изменилась ли ситуация?

- Я бы назвал это конструктивной товарищеской критикой и призывом. Сегодня у нас за исключением восьми человек - они сейчас сдают анализы на антитела - и аппарат Законодательного собрания, и депутаты привиты.

Главные правила прежние - соблюдение мер личной гигиены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПЛАНОВЫЕ ПРИЕМЫ НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ

- Сколько всего медицинских учреждений в Свердловской области было перепрофилировано под лечение коронавирусной инфекции на сегодняшний день?

- В пандемийный пик прошлой волны у нас функционировало около 12 тысяч коек, перепрофилированных под коронавирусную инфекцию. Сейчас у нас таких коек 5,5 тысяч. Этого пока достаточно. Свободными сегодня являются более 30% коек. В первую очередь перепрофилируем те койки, которые меньше всего влияют на оказание плановой помощи. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни.

- В Екатеринбурге год уже не могут запустить мобильный госпиталь, который ранее размещался в здании «Екатеринбург Экспо». Теперь он переехал на площадку Центра медицины катастроф. Когда он все-таки сможет принять первых пациентов?

- Сейчас нет необходимости его запускать. Госпиталь существует не сам по себе, а при определенном лечебном учреждении. Туда надо ставить врачей, медицинских сестер, и обеспечивать его работу. В данный момент у нас открыт модульный госпиталь в Краснотурьинске. Он многопрофильный и может быть переквалифицирован под инфекционный.

- В 2020 году во время первой волны коронавируса в больницах отменили плановые приемы. А что у нас сейчас происходит?

- Плановые приемы мы не отменяем. Но меры безопасности будут усилены. Сегодня мы имеем случае заносов инфекции в лечебные учреждения, но практически не имеем случаев распространения. Врачи либо привиты, либо имеют антитела, как переболевшие. Запись в поликлиники осталась без изменений. У нас был пик, когда было 26 тысяч больных в амбулаторном звене. Сейчас в амбулаторном звене 6 930 больных. Это позволяет нам в целом плановую помощь сохранять.

- Получают ли больные коронавирусом бесплатные лекарства?

- При первом вызове врача, даже если еще не пришел положительный ПЦР-анализ, врач должен сделать необходимую заявку в лечебное учреждение. И лекарства больному должны быть доставлены, даже, если нет положительного анализа ПЦР. Если анализ будет отрицательным, то эти средства пригодятся при ОРВИ, а если положительным, то нужно будет усилить прием этих средств. На это выделены федеральные средства. Более того, есть резерв. Так же, как существует и резерв, связанный с самим лекарственными препаратами.

Дополнительные резервы для борьбы с коронавирусом пока не нужны Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как развивается ситуация в Нижнем Тагиле?

- Это второй по величине город, поэтому и распространение инфекции там достаточно весомое. Скорая помощь Нижнего Тагила работает в полном объеме, стабильно и качественно. Что касается истории с массовым увольнением хирургов, эта история многолетней давности. Ничего особенного с хирургической помощью там не произошло. Мы получали обращения, что ушли врачи из Горбольницы №1 Нижнего Тагила.

Хочу обратить внимание, что на базе этой больницы временно разворачивались ковидные койки, соответственно, временно принимался медицинский персонал. Когда ковидные койки были свернуты, медицинский персонал вернулся в свои учреждения, кто-то мог уйти на пенсию, кто-то мог перейти в другую больницу. Но никакого массового увольнения персонала не было.

СВОБОДНОГО ВХОДА НА «ИННОПРОМ» НЕ БУДЕТ

- На прошлой неделе было отменено несколько массовых мероприятий: городской выпускной, Сабантуй, «Ночь музыки». Но при этом «Иннопром», Дни Италии и Царские дни проходить будут. Где логика?

- «Иннопром» будет проходить в этом году в совершенно другом ритме. Сейчас действует определенный режим наполняемости закрытых помещений - на каждого человека должно быть не менее четырех метров свободного пространства. Кроме того, не будет продажи билетов. На мероприятии попадут только те, кто заранее зарегистрировался, у кого есть справка об отрицательном анализе методом ПЦР суточной давности, также желательно чтобы человек был вакцинирован.

Это уменьшит количество участников и обеспечит безопасность. Весь обслуживающий персонал вакцинируют, они ежедневно будут сдавать анализы методом ПЦР. Это будет одно из самых безопасных пространств в городе. Свободный доступ на Иннопром будет закрыт! Что касается других мероприятий, они будут идти в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Если помещение закрытое, то речь идет о 75% заполнении зала. В ближайшем время, думаю, мы перейдем на 50 %.

При этом мы будем расширять поле для вакцинированных людей. Рассматриваем возможности работы ресторанов, ночных клубов если весь персонал вакцинирован и посетители вакцинированы тоже. Сейчас многие театры приобретают специальные считыватели QR-кодов. Если вы вакцинированы - вам зеленая дорога.

- Когда будет готово постановление об обязательной вакцинации? Какие категории граждан оно затронет?

- Опасность представляют два больших города это Екатеринбург и Нижний Тагил. Еще есть Кушва, где высокий процент заболеваемости. Начнем с этих городов. Решение принимать будет главный санитарный врач региона. Речь идет о сфере услуг и транспорте. Водители, кондукторы, парикмахерские, салоны красоты, такси, рестораны - все эти сферы войдут в обязательную вакцинацию.

"Иннопром" проведут по особым правилам Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как будете воздействовать на работодателей, если они будут отказываться принуждать сотрудников вакцинироваться?

- Воздействие будет прописано в постановлении главного санитарного врача. Это штрафные санкции на юридическое лицо. В Москве они равны 1 млн. рублей. Не обязательно, что у нас они будут такими же, но сумма будет серьезная. Каждое предприятие должно будет вакцинировать не менее 60% сотрудников. Остальные 40% - это те, у кого есть медотвод и антитела. Будет дан срок для вакцинации первым компонентом.

- В Москве среди тех, кто привился, будут разыгрывать автомобили. У нас выдают билеты в кино и зоопарк. Да и то слушатели жаловались, что не всем. Может быть, власти вместе с бизнесом предложат более серьёзные способы поощрения?

- Сегодня губернатор в своем Instagram написал, что у нас нет необходимого количества вакцин. Просьба к бизнесу не использовать пока дополнительное стимулирование. Предложения у бизнеса уже готовы, это и лотереи и дополнительные выходные. Крупные предприятия к этому уже готовы.

- Есть ли расчеты, когда в области будет достигнут «коллективный иммунитет»?

- Если мы будем двигаться такими же темпами, как сейчас, то мы получим его уже к сентябрю.

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