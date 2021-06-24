Запись на вакцинацию в Екатеринбурге выросла в четыре раза

Екатеринбург накрыла третья волна коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и отдельных населенных пунктах Свердловской области запись на вакцинацию от коронавируса на этой неделе выросла почти в четыре раза. Если в начале недели запись шла вяло, то сейчас резко активизировалась. Вакцина закончилась, но новую партию уже завезли в Екатеринбург.

- Вакцина развозится по лечебным учреждениям Екатеринбурга и Свердловской области. Ее поставят, в первую очередь, тем, кто уже записался на вакцинацию. Запись на вакцинацию в Свердловской области, как и в Москве, увеличилась в четыре раза, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. - Несколько дней назад при больших очередях в торговых центрах запись на вакцинацию шла слабо и была и была в пределах пяти тысяч. Сегодня она достигает практически пятнадцати тысяч. И растет каждый день.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, чрезвычайными обстоятельствами мы стимулируем сами себя.

- Хотя я глубоко сожалею о том, что многие не поставили вакцину неделю, две недели, месяц назад. Но ситуацию с вакциной мы выправим, - заключил Павел Креков.

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