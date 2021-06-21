«Ночь музыки» решили отменить из-за третьей волны коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за третьей волны коронавируса отменят «Ночь музыки». Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Решение об отмене фестиваля примет оперативный штаб завтра, 22 июня. Глава региона отметил, что

- Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились, - отметил губернатор. - Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба. Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики.

В столице Урала также решили закрыть фан-зону ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене» и запретить школьные выпускные во всем регионе. В Екатеринбурге ранее также отменили общегородской выпускной, который должен был пройти в Экспо и Сабантуй.

Добавим, что ранее глава региона анонсировал введение ограничений в Свердловской области из-за роста количества заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки было зафиксировано 174 случая. Общее количество заболевших с начала пандемии на 21 июня составило 91 933.

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