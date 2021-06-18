"Ночь музыки-2021" должна пройти 25 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал возможные ограничения в связи с ростом заболевших коронавирусом. После этого сразу же последовали новости об отмене общегородского выпускного и Сабантуя-2021. Однако больше всего уральцев тревожит вопрос: отменят ли «Ночь музыки-2021» в Екатеринбурге?

Напомним, в этом году фестиваль должен пройти 25 июня. Заявки на участие подали больше тысячи музыкантов. А в числе хэдлайнеров в этом году были заявлены настоящие звезды и любимцы публики – Леонид Агутин, группа «Каста», Вадим Самойлов, «Запрещенные барабанщики», Татьяна Овсиенко, Billy’s Band, Игорь Растеряев…

По словам Евгения Горенбурга фестиваль "Ночь музыки-2021" состоится Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы расставить все точки на i, «Комсомолка» дозвонилась до идейного вдохновителя и главного двигателя «Ночи музыки» Евгения Горенбурга.

- Губернатор уже сказал нам - все будет, это точно. Готовьтесь, - говорит Евгений Горенбург. - Выполняйте требования Роспотребнадзора. Обращайтесь к гражданам, чтобы выполняли все правила: соблюдали социальную дистанцию, носили маски. Все площадки, о которых мы заявляли, будут работать. Закрытые площадки, то есть бары и рестораны, будут работать по предварительной регистрации до 23:00 часов. Те которые смогут, перенесут площадки на улицу. Если будет бронь столиков, нужно будет обеспечить социальную дистанцию.

Евгений Горенбург настаивает на мысли, что каждый должен сам заботиться о своем здоровье.

- Каждый должен сам себя охранять. Отечество в опасности. Давайте мотоциклы запретим - это же тоже опасно. Или все-таки будет ездить, надевая каски, защиту и соблюдая правила дорожного движения? Давайте беречь себя и друг друга, - добавил он.

Площадки из баров и ресторанов предлагают перенести на улицу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что по данным на 17 июня, COVID-19 в регионе подтвердился еще у 149 человек (в начале мая фиксировали меньше 100 новых случаев в сутки). В Москве из-за роста числа заболевших объявили «нерабочую» неделю, а также обязательную вакцинацию для сотрудников сферы обслуживания и транспорта. О локдауне по подобию столицы в Свердловской области речи пока не идет

В региональном оперативном штабе напомнили, что все подобные решения закрепляются документами и ориентироваться нужно на официальную информацию.

- Как только появятся изменения в режиме или решения, они будут закреплены в нормативно-правовом акте и доведены до СМИ. На данный момент подобных решений нет, - отметили в оперштабе. Но в регионе всем, включая работодателей, рекомендовано стимулировать вакцинопрофилактику. Призываем всех привиться - это особенно актуально на фоне очередного подъема заболеваемости.

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