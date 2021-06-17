Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 июня 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области могут ужесточить ограничения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 149 новых случаев заболевания коронавирусом, 57 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены в Ивделе, Ревде, Реже, Серове, Нижнем Тагиле, Сухом Логе и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале по состоянию на 17 июня 2021 года составляет 91 282 человека, из которых 85 125 человек справились с вирусом. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 140 человек.

Сейчас состояние 309 пациентов оценивается как тяжелое, 158 человек размещены в палатах реанимации, 130 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зафиксированы 14 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 636 человек.

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