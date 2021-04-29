В 2020 году Ночь музыки в Екатеринбурге посетили 170 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге раскрыли имя хедлайнера главной площадки на Октябрьской площади. На рассвете в 02:00 традиционную песню фестиваля «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» вместе с камерным оркестром B-A-C-H споет Леонид Агутин, а зрители будут ловить зеркалами первые лучи солнца.

Также хедлайнерами станут группа «Каста», Вадим Самойлов, группы «Смысловые галлюцинации», «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус».

Необычного хедлайнера – Урал Опера Балет со спектаклем «Травиата» можно будет увидеть на площади 1905 года.

Как рассказали в оргкомитете Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге они получили 2268 заявок от музыкантов из 238 городов 19 стран мира – это 7364 человека.

Публикуем подробную программу музыкального фестиваля «Ночь музыки» 2021 в Екатеринбурге по площадкам.

Хедлайнеры фестиваля: Каста, Вадим Самойлов и Леонид Агутин Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-ЛЕТИЕ СВЕРДЛОВСКОГО РОК-КЛУБА

Сцена у Главпочтамта, пр. Ленина, 39.

Начало: 17:00

Пожалуй, одна из главных площадок фестиваля «Ночь музыки» 2021 в Екатеринбурге. Здесь на радость сразу нескольких поколений соберутся представители рок-направления. Свои самые известные песни исполнят Вадим Самойлов, бывший участник группы «Агата Кристи», а также группы Nautilus Pompilius и «Смысловые галлюцинации».

Поклонники направления послушают российскую арт-рок-группу «Апрельский марш», зародившуюся в уральской столице в 1986 году. После распада в 1990-х и воссоединения в 2000 году, музыканты исполняют каверы на старые песни зарубежных исполнителей.

РЭП-СЦЕНА

Парк Павлика Морозова (ул. Красноармейская, 78а) и Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230)

Начало 17:00

Еще одно популярное музыкальное направление и сразу две площадки Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге. В парке Маяковского выступит хедлайнер фестиваля группа «Каста».

Также по словам организаторов, между двумя сценами распределят еще 41 коллектив. Среди них группа из Сысерти «Белая кость (Айсберг), созданная еще в начале нулевых, москвичи – TALAYA с альтернативным хип-хопом, «электрический рэпер» из Краснодара Стас Экстаз, хип-хоп группа из недр Сибири «10 Район», екатеринбургские рэперы из BIG DAY, яркий представитель музыкальной культуры на Урале «Бразис» и «никита твоего подсознания».

THE BEATLES

Памятник The Beatles ул. Горького, 8

Начало: 17:00

Традиционная площадка фестиваля «Ночь музыки» 2021 в Екатеринбурге. Здесь выступят Billy’s Band и Корней & Zebra Band.

Первый коллектив родом из Санкт-Петербурга и играет в стиле рок, блюз, свинг и джаз. Организаторы обещают, что они по-новому интерпретируют хиты The Beatles.

Zebra Band с Корнеем от начала и до конца сыграют альбом ливерпульцев Abbey Road.

Всего будет работать примерно 100 площадок Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТРОЙОТРЯДОВСКИЕ ПЕСНИ

Площадка у Камерного театра, ул. Пролетарская, 18

Начало: 17:00

Многочисленные студенческие отряды Екатеринбурга славятся своими творческими способностями, ребята регулярно устраивают спевки, поэтому, можно сказать, давно готовятся к фестивалю Ночь музыки 2021.

Движение еще в 1970-80 годы является визитной карточкой молодежной культуры. Как правило, их творчество это лирические стихи, гитара, авторская музыка и юношеский задор.

МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА

ККТ «Космос» ул. Дзержинского, 2

Начало 17:00

Здесь выступят артисты государственного ансамбля танца «Вайнах», ансамбля казачьей песни «Лазоревый цветок», удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай». Еще одним участником Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге станет народный цыганский ансамбль «Нэвэ рома» («Новые цыгане»).

Ансамбль танца «Вайнах» представит традиционную культуру коренных народов Северного Кавказа, волгоградские казаки из «Лазоревого цветка» подготовили песни в разных жанрах, удмуртский театр «Айкай» споет и станцует в национальных костюмах и украшениях, а с романсами, народными и эстрадными песнями, песнями в стиле шансон на сцену выйдут «Новые цыгане».

– Программа, представленная на фестивале, введет зрителей в тот своеобразный, яркий, неповторимый мир, который веками создавала фантазия народов России, – поясняет заведующий отделом национальных культур Свердловского государственного областного Дворца народного творчества, член регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, эксперт-координатор по культуре российских цыган в Свердловской области, руководитель народного цыганского ансамбля «Нэвэ Рома» Алексей Богданов.

С заключительной песней фестиваля, которую споет Леонид Агутин, меломаны встретят рассвет Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЭТНО-СЦЕНА

Харитоновский парк (рядом со зданием ТЮЗа), ул. Карла Либкнехта, 48

Начало: 17:00

Площадка Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге называется «V Open-air Международного фестиваля WORLD MUSIC "Изумрудный город"».

– Площадка будет наполнена жанровым и национальным разнообразием, в котором преобладает этническая и фолк-составляющая: русская, армянская, башкирская народная музыка будет совмещаться с джазом, роком, электроникой и классикой, – рассказала куратор этно-сцены Светлана Соловей.

Хедлайнеры – джазовое cупер-трио – Kle2Go. Их творчество сочетает духовые фольклорные инструменты, вибрафон и перкуссию, контрабас, бас-гитару и кларнет.

Здесь же, у ТЮЗа, выступит армянский коллектив – MVF Band с современной интерпретацией народной музыки в стиль джаз и фанк.

К зрителям выйдут музыканты-виртуозы Свердловского академического театра музыкальной комедии, московский ансамбль Hodíla ízba и архангельский коллектив «Неизвестный Композитор».

ЭТНО-ФОЛК ПЛОЩАДКА

Сад Вайнера (между улицами Карла Либкнехта и Тургенева)

Начало: 17:00

Организаторы Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге решили вернуть площадку, исключенную из программы фестиваля в прошлом году. Называется она «Фолк-карнавал». Хедлайнеры – известные в жанре фолк-рок-метала питерские музыканты «Тролль гнёт ель» и группа Gilead.

Меломанов ждет модернизированная средневековая музыка – этника+электроника.

На открытии, стилизованном под кельтскую свадьбу, шотландскую музыку сыграет коллектив «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга».

В программе исторические танцы и перфоманс, трактиры с костюмированными продавцами, мастер-классы по стрельбе из лука, аутентичная кухня, возможно, здесь даже зажарят поросенка.

«ПУШКИН АНДЕГРАУНД»

Екатеринбургский дом писателя ул. Пушкина, 12

Начало: 17:00

На Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге выступят четыре рок-команды: былинные и богатырские сказания «А.В.И.А.», молодецкие сказки «Т.Э.Т.», мифы и легенды НАМБАТУ, девушкины песни ЛЮБИ МАЙ.

2268 музыкантов и коллективов подали заявки на участие в Ночи музыки 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

АЛЬЯНС STAGE

Литературный квартал (рядом с БЦ «Альянс») ул. Декабристов, 14

Начало: 17:00

В программу Ночи музыки 2021 в Литературном квартале Екатеринбурга включены исполнители бардовской песни: квартет «Необарды», Тимур Шаов и Игорь Растеряев.

Необарды – это четыре таланта: «Ромарио», Паша Пиковский, Василий Уриевский и Павел Фахртдинов.

Авторскую песню с элементами рок-н-ролла и романса, а также баллады исполнит Тимур Шаов вместе с друзьями-музыкантами: гитаристом Николаем Григорьевым и «золотой мандолиной России» Михаилом Маховичем.

Гармонист Игорь Растеряев известен песнями «Комбайнёры», «Русская дорога» и «Георгиевская ленточка».

«ТРАВИАТА»

Площадь 1905 года

Начало: 21:00

Опера Джузеппе Верди, поставленная труппой «Урал Опера Балета», станет хедлайнером Ночи музыки 2021 в Екатеринбурге. Это будет юбилейный 100-й спектакль. Для него в центре города возведут сцену. Постановка на открытом воздухе продлится 1 час 40 минут.

– Для спектакля нам нужны сумерки. Режиссерское решение будет связано с игрой светового оборудования, – рассказали в пресс-службе театра.

Действие разворачивается в условных бальных залах и гостиных. О чем: о любви и смерти. О любви между куртизанкой Виолеттой и молодым человеком Альфредом. Они встречаются на балу. После этого герой просит даму сердца оставить прежний образ жизни и переехать к нему в имение. В их любви появляются препятствия в виде семьи Альфреда, болезни Виолетты, а также ревности, дуэли и смерти.

Главные партии исполнят: Ольга Вутирас – Виолетта, Ильгам Валиев – Альфред, Юрий Девин – Жермон; выступит хор и оркестр театра.

Солисты Урал Оперы Балета исполнят арии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, театр поставит традиционные арии с балкона на проспекте Ленина, 49.