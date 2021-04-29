«Встретим розовый рассвет»: Леонид Агутин закроет фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге

Фото: предоставлено организаторами Ural Music Night

Назван еще один хедлайнер летнего фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. Им стал Леонид Агутин, который закроет мероприятие и станет кульминацией «Ночи музыки». Традиционная акция «Светает» начнется в 2 часа ночи 26 июня на Октябрьской площади, сообщают организаторы. Всем зрителям раздадут 40 тысяч зеркал, с помощью которых они поймают первые лучи солнца.

- На рассвете весь город споёт песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное…» вместе с камерным оркестром B-A-C-H и Леонидом Агутиным, в особом, только ему свойственном стиле, - рассказали в пресс-службе Ural Music Night.

Леонид Агутин приедет в Екатеринбург вместе со своей группой Esperanto. Музыканты выйдут на сцену в 2:00. Организаторы объяснили, почему выбрали именно этого артиста. По их словам, Леонид Агутин ответственно подходит к подготовке к каждому выступлению и продумывает все детали шоу, придумывает новые аранжировки.

- Выбор артиста для акции «Светает», - очень сложный и ответственный процесс. Ведь это должен быть настоящий музыкант, создающий атмосферу искреннего счастья, легкости и романтики. На наш взгляд, найти лучшего артиста для встречи рассвета в центре города просто невозможно, - комментирует исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова.

Напомним, «Уральская ночь музыки» состоится в 2021 году 25 июня. Помимо Агутина в Екатеринбург приедут и другие российские звезды. Группа «Каста» будут гостями сцены в парке Маяковского, также группы «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации», «Наутилус Помпилиус» можно увидеть у Главпочтамта. В прошлом году фестиваль состоялся 18 сентября, мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Но все-таки Ural Music Night собрала 17 тысяч человек. По