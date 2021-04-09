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Звезды9 апреля 2021 10:35

В Екатеринбург на Ural Music Night 2021 приедет Каста

Объявлены хедлайнеры фестиваля, который пройдет 25 июня
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Ожидается более 100 площадок, на них будут работать 1000 волонтеров.

Ожидается более 100 площадок, на них будут работать 1000 волонтеров.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Уральская Ночь музыки состоится традиционно летом – 25 июня. Сегодня, 9 апреля, организаторы Ural Music Night 2021 объявили хедлайнеров фестиваля, которые выступят в Екатеринбурге. Среди них известная группа Каста.

По словам создателя фестиваля Евгения Горенбурга, группа Каста станет гвоздем программы на сцене парка Маяковского. Также в этом году ожидаются и другие звезды, которые хорошо известны уральцам – это «Смысловые галлюцинации», «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус». Коллективы объединятся в честь 35-летия со дня образования Свердловского рок-клуба.

Ожидается более 100 площадок, на них будут работать 1000 волонтеров. На сегодняшний день о фестивале знают более 110 миллионов человек.

Шоу-бизнес