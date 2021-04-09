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Общество9 апреля 2021 10:21

«Каста», «Агата Кристи» и Nautilus Pompilius: объявлены хэдлайнеры Ural Music Night 2021

Уральская ночь музыки 2021 пройдет 25 июня
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Одним из сюрпризов для уральцев станет группа "Каста"

Одним из сюрпризов для уральцев станет группа "Каста"

Фото: Евгения ГУСЕВА

Организаторы Ural Music Night 2021 назвали хэдлайнеров фестиваля, которые выступят в Екатеринбурге 25 июня.

- Уральская ночь музыки имеет огромное значение для города и области. Фестиваль приспособился к ограничениям по коронавирусу, замечательно, что он живет. Правительство области поддерживает и будут поддерживать такое значимое событие. Это флагман нашего региона. Команде фестиваля желаю успехов,- рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

По словам директора «Ночи музыки» Евгения Горенбурга, прошлая ночь музыки стала самым массовым музыкальным фестивалем в мире.

Если в 2019 году было подано 900 заявок от артистов, в 2020 - 1300, то в этом более двух тысяч заявок от артистов из 19 стран мира. Всего 7364 подали заявки на участие в Ural Music Night.

Ожидается более 100 площадок, на них будут работать 1000 волонтеров. На сегодняшний день о фестивале знают более 110 миллионов человек.

- Сцену у ККТ «Космос» отдадим этническим группам. Там выступят коллективы из Удмуртии, Чечни, Башкирии, цыганские коллективы, - рассказал директор Ночи музыки.

Главными звездами фестиваля станут несколько групп уральского рока, которые стали легендами, но позже распались. Это «Смысловые галлюцинации», «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус». Они выступят в честь 35-летия со дня образования Свердловского рок-клуба.

В 2020 году музыкальное событие состоялось только в сентябре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского выступит легендарная группа "Каста".

На площади 1905 года выступят оперные коллективы.

- Оперный театр в этом году примет участие в Ночи Музыки в ином формате. Музыканты выступят на балконе у главного корпуса УрФУ. Для нас новый опыт исполнять оперу open air на площади 1905 года, - рассказал директор театра оперы и балета Андрей Шишкин.

Также будет задействован Харитоновский парк, где расположится джазовая площадка. Акцент здесь сделают на танцах.

Напомним, что в 2021 году Уральская ночь музыки пройдет в Екатеринбурге в седьмой раз. В минувшем году из-за пандемии ее перенесли с июня на 18 сентября. Мероприятие, несмотря на прохладную погоду, посетили 170 тысяч человек. На сценах выступили 700 артистов.

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