Донаты для артистов, полупустые площадки и хедлайнеры: как проходила «Ночь музыки-2020» в Екатеринбурге

"Как прошла "Ночь музыки" в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наконец-то это свершилось, «Ночь музыки-2020» в Екатеринбурге состоялась. Из-за пандемии событие переносилось три раза. Как правило, Ural Music Night проводится в июне, но в этот раз фестиваль разрешили сделать только 18 сентября. Предварительная регистрация, маски и полупустые площадки. Рассказываем, как прошла уральская «Ночь музыки-2020» в Екатеринбурге.

На информационной стойке можно было получить карту площадок и познакомиться с программой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А ГДЕ ВСЕ?

Чтобы избежать толпы на площадках, организаторы объявили предварительную регистрацию на фестивале. Нужно было выбрать одну или несколько площадок в приложении «Ночи музыки», получить входной билет и только потом наслаждаться музыкой. Оставили место и для людей, которые просто пришли, их запускали в порядке живой очереди. В день фестиваля оргкомитет заявил о ста тысяч зрителей, которых ожидают на мероприятии.

Волонтеры раздавали на входе маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

— Мы уменьшили количество людей на площадках в силу эпидемиологической безопасности. Поэтому на регистрации на площадки у нас было 50 тысяч человек. Но мы понимаем, что люди начнут передвигаться по городу. В результате, по нашим ожиданиям, будет около 100 тысяч человек, - сказал Евгений Горенбург, организатор фестиваля «Ночь музыки».

А так выглядела Плотинка еще в 21:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сократили и количество площадок. В этом году их всего 50, а выступает на них чуть больше полутора тысяч артистов.

Вот, например, площадка перед окружным Домом офицеров на открытии была почти полупустая. Тут выступают детские коллективы, а также военный оркестр.

Некоторые площадки были полупустые. Как, например, у Дома офицеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадки фестиваля поделены по жанрам. Всего их восемь: хип-хоп, электроника, популярная музыка, классика, фолк, рок, джаз и метала.

Кстати, организаторы призвали помочь артистам в эти нелегкие для них времена. Специально на сайте под каждым исполнителям сделали кнопку "донаты". Туда можно пожертвовать деньги, если вам понравилось выступление.

"Как прошла "Ночь музыки" в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1905 года попадешь словно в другую вселенную. Потому что здесь царит атмосфера спокойствия и наслаждения. Здесь уже традиционно играют классическую музыку. На сцене выступал Екатерининский оркестр.

На Площади 1905 года играла классическая музыка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но кроме музыки на Ural Music Night можно было поставить прививку от гриппа. Машина медиков стояла у ККТ «Космос». Делал бесплатно всем желающим.

У ККТ "Космос" ставили прививки от гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТУАЛЕТОВ ХВАТИТ ВСЕМ

Чтобы в этого жители Екатеринбурга не жаловались на организацию фестиваля, в этом году комитет благоустройства выделил фестивалю 180 туалетов и 200 контейнеров под мусор. И правда, контейнеров стало заметно больше, как и туалетов. Десятки синих и зеленых кабин стояли возле каждой площадки.

Туалетов всем хватило. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сцена на Плотинке самая популярная. Здесь выступают главные хедлайнеры. Также как и на других площадках сперва тут проверяют температуру и просят надевать маски. Первая исполнительница, которая вышла к зрителям - Кристина Кошелева. Девушка с необычным голосом участница проекта "Песни на ТНТ". Также Кристина родом с Урала, родилась в Сысерти.

- Сегодня вы услышите новый альбом девочки из Сысерти, - заявила со сцены Кошелева.

Кристина Кошелева впервые за долгое время выступала на родном Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следом ее сменил Максим Свобода. Эта команда музыкантов из Владивостока уже успела покорить сердца екатеринбуржцев. В прошлом году коллектив выступали на «Ночи музыки-2019» и организаторы решили позвать их и сейчас.

Максим Свобода так понравился зрителям на прошлом фестивале, что организаторы позвали его еще раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если на Плотинке еще было много людей, то у Музея истории Екатеринбурга шоу смотрели только единицы. На площадке выступили известные хоровые коллективы и группы, исполняющие а капелла.

На крыше "Музея Екатеринбурга" каждый год поют акапелло. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий Музыченко, лидер группы The Hatters, в Екатеринбурге уже второй раз. Месяц назад «Шляпники» закрывали «Венский фестиваль» и вот они снова в столице Урала. Выступала команда на Плотинке и были главным гвоздем программы. Ребята собрали больше всего зрителей но своей площадке.

- Мы перед этим выступлением две недели репетировали, не вынимая себя из студии. Поэтому сегодня мы будем выступать в десять раз лучше, чем на закрытии «Венского фестиваля», - сказал Юрий Музыченко перед выступлением.

Гвоздем программы на Плотинке стали группа The Hatters. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль закрыла певица Елка. У главной сцены фестиваля! Сотни зрителей зажгли фонарики.