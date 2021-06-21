Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 12:38

В Екатеринбурге из-за пандемии закрывают фан-зону ЕВРО-2020

Глава региона заявил, что в Свердловскую область пришла третья волна коронавируса
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фанзона работала у стадиона Екатеринбург-Арена.

Фанзона работала у стадиона Екатеринбург-Арена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришла третья волна коронавируса. Об этом сегодня объявил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Кроме того, он рассказал о том, что теперь будет с массовыми мероприятиями в регионе. Например, фан-зоны ЕВРО-2020 прекращает свою работу.

- Сегодня мы с коллегами решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене», - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

На очереди вопрос об отмене Ural Music Night. Во вторник, 22 июня, решение будет принято на заседании оперативного штаба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге из-за коронавируса отменят «Ночь музыки». Решение об этом примет оперативный штаб (подробнее)

Евгений Куйвашев объявил о третьей волне коронавируса в Свердловской области. Глава региона отменил массовые мероприятия, которые были должны пройти на Урале в ближайшие дни (подробнее)