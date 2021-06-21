В Екатеринбурге из-за пандемии закрывают фан-зону ЕВРО-2020

Фанзона работала у стадиона Екатеринбург-Арена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришла третья волна коронавируса. Об этом сегодня объявил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Кроме того, он рассказал о том, что теперь будет с массовыми мероприятиями в регионе. Например, фан-зоны ЕВРО-2020 прекращает свою работу.

- Сегодня мы с коллегами решили свернуть работу фан-зоны ЕВРО-2020 на «Екатеринбург Арене», - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

На очереди вопрос об отмене Ural Music Night. Во вторник, 22 июня, решение будет принято на заседании оперативного штаба.

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