За последние сутки на Среднем Урале подтвердилось 174 случая коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сделал заявление по поводу ситуации, связанной с коронавирусом в регионе.

- Эта та самая третья волна, которой все так боялись и к которой мы все готовились, - заявил глава региона, комментируя ситуацию с COVID-19 в области.

Он добавил, что Минздрав разворачивает инфекционные стационары. Сегодня таких коек уже 3,5 тысячи.

Евгений Куйвашев напомнил, что за минувшие сутки на Среднем Урале подтвердилось еще 174 новых случая коронавируса. При этом еще в мае врачи фиксировали меньше сотни случаев заражений за сутки.

Региональные власти приняли решение о переносе Областного Сабантуя. Также отменены оказались все выпускные во всех школах области. Напомним, на прошлой неделе оперштаб принял решение об отмене общегородского выпускного в Екатеринбурге.

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