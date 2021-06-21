Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 июня 2021 года

Ситуация с коронавирусом снова постепенно ухудшается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 174 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 35 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи подтверждены у жителей Нижней Туры, Первоуральска, Режа, Дегтярска, Нижнего Тагила, Артемовского, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заразившихся коронавирусом уральцев по состоянию на 21 июня 2021 года составляет 91 933 человека, из которых 85 709 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 151 человека.

На данный момент состояние 310 пациентов оценивается как тяжелое, 172 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 137 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 14 новых случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале достигло 3 692 человека.