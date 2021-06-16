«Чего ждем-то?»: Евгений Куйвашев жестко потребовал от депутатов привиться от коронавируса

Евгений Куйвашев выяснил, что не все депутаты привиты от коронавируса во время беседы с ними в Заксобрании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 16 июня, после выступоения с отчетом о работе правительства в Заксобрании, беседуя с депутатами, был искренне удивлен, что не все из них поставили прививку от коронавируса.

- Единственный способ уберечься от болезни - прививаться. Чего ждем-то? Почему такое количество не привилось? - возмутился глава региона. - Конечно, я не сторонник ограничительных мер. Но когда люди осознанно подвергают опасности своих родных, близких, окружающих - это нормально? У нас в области привито 524 тысячи человек на вчерашний день. А чтобы был иммунитет, нам нужно полтора миллиона.

Евгений Куйвашев поделился, что сам уже поставил второй компонет прививки. Кроме того, он рассказал, что от коронавируса вакцинировались его пожилые родители.

Губернатор решил, что нужно срочно решать вопрос с непривитыми коллегами и поручил своему заместителю Павлу Крекову открыть пункт вакцинации прямо в здании Заксобрания.

- Пусть выйдут коллеги, и, пожалуйста, поставят прививки. Давайте с себя начнем, коронавирус победим вместе с вами, - добавил Евгений Куйвашев.

По данным оперштаба, сегодня, 16 июня, в наш регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса Спутник V – 42 300 доз. Ранее на этой неделе в регион поступило 2340 доз вакцины КовиВак.

Вакцинация проводится в 82 медицинских организациях области. Кроме того, организовано 30 мобильных пунктов и 40 мобильных бригад.